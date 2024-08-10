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Лузан не вышла на старт утешительного финала Олимпиады-2024, Рыбачок финишировала шестой

Олимпиада
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Лузан не вышла на старт утешительного финала Олимпиады-2024, Рыбачок финишировала шестой

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан не вышла на утешительный финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "каноэ, одиночка, 200 метров" решила не выступать в немедальном финале В. О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, что Лузан является бронзовым призером Олимпиады-2020 в этой дисциплине.

Однако плохим результатом отметилась другая украинка Анастасия Рыбачок. Наша спортсменка в утешительном заезде финишировала на шестой позиции.

Напомним, что вчера, 9 августа, Лузан и Рыбачок завоевали серебро в каноэ-двойке на 500 метров.

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Людмила Лузан
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