Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту пропустит финал Парижа-2024

Олимпийский чемпион Токио-2020 по прыжкам в высоту итальянец Джанмарко Тамбери не выступит в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram. Причина снятия – боль в спине, вызванная почечной коликой. Тамбери забрала скорая.

Напомним, что финал в мужском секторе прыжков в высоту состоится сегодня, 10 августа, в 20:00 по киевскому времени. Украинцы будут болеть за нашего единственного представителя – Олега Дорощука. Главным фаворитом соревнований является представитель Катара Мутаз Эсса Баршим.