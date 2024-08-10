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Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту пропустит финал Парижа-2024
Очень жаль итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио-2020 по прыжкам в высоту итальянец Джанмарко Тамбери не выступит в финале Олимпиады-2024 в Париже.
Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram. Причина снятия – боль в спине, вызванная почечной коликой. Тамбери забрала скорая.
Напомним, что финал в мужском секторе прыжков в высоту состоится сегодня, 10 августа, в 20:00 по киевскому времени. Украинцы будут болеть за нашего единственного представителя – Олега Дорощука. Главным фаворитом соревнований является представитель Катара Мутаз Эсса Баршим.
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