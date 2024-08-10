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Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе

Олимпиада
Обновлено

Победили в финале Бразилию

Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился финал женского турнира по футболу на Олимпийских играх-2024. Сборная США в напряженной игре одолела сборную Бразилии (1:0). Единственный гол забила Мэллори Свонсон на 54-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером.

Женская сборная США является рекордсменкой Олимпиады среди побед в турнирах по футболу - это их 5-е "золото". Примечательно, что американки имеют больше наград, чем остальные победители вместе взятые (по одному разу побеждали Норвегия, Германия и Канада).

Зато сборная Бразилии в третий раз проиграла борьбу за чемпионский титул. Последний раз они играли в финале Олимпиады в 2008-м году. Интересно, что тогда бразильянки уступили все тем же американкам (0:1).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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La Scala (Milano)
10.08.2024 в 22:48
Може потрібно забанити цього рашика барсонутого? Як воно тут все засмерділо
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Комментарии 12
La Scala (Milano)
10.08.2024 в 22:48
Може потрібно забанити цього рашика барсонутого? Як воно тут все засмерділо
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 23:00
А может предателя Оду забанить, который из рашки воняет и украинцев обсирает?
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0
1
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 23:04
Или редакция солидарна с этим пи@аром ка.цапским?
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
10.08.2024 в 23:08
Не замилюй очі. Ти зі своєю трампістською подружкою ще гірший
 
0
0
Dr. House (Поділля)
10.08.2024 в 21:54
Два старих під@ра Боба і Боба продовжують лизати один одному очко
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4
2
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 22:11
дохтурь, продёрни нах.уй отсюда, ты уже вкрай настое@енил своим гнилым пиз@ежём.
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0
5
Dr. House (Поділля)
10.08.2024 в 22:25
Під@р беззубий, це ти тут своєю під@расньою разом зі своєю трампістською шлюхою вже всіх заїб@в. Подивись на себе, що ти а житті досягнув? Ні сім'ї, ні дітей, з копійки на копійку перебиваєшся, чекаєш від америкосця подачки, підлизуєш йому за це його немиту сраку. Ти- людський непотріб
 
3
1
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 22:36
Тебя, пёс ты шелудивый, сапогом в харю ткнули, гавном облили, в рот насцали, плетью огрели, суку твою вые@ли, но ты все равно будешь рад служить нам за кусок хлеба и место тёплое. Ты падаль конченная, ты мерзость ползучая, ты гниль человеческая, ты вонючий ГОЙ.
 
0
4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2024 в 20:58
Да это и женщинами нельзя назвать. Лезбиянки, наполовину мужики и неблагодарные негры
Ответить
1
7
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 21:41
Слова не мальчика, но республиканца!
Ответить
1
5
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:17
слова гнусного пи4дара трамписта!
 
4
2
avatar
Вarcelinius
10.08.2024 в 22:24
сдохни жалкий манкурт!
 
0
4

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