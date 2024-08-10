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Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе
Победили в финале Бразилию
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился финал женского турнира по футболу на Олимпийских играх-2024. Сборная США в напряженной игре одолела сборную Бразилии (1:0). Единственный гол забила Мэллори Свонсон на 54-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером.
Женская сборная США является рекордсменкой Олимпиады среди побед в турнирах по футболу - это их 5-е "золото". Примечательно, что американки имеют больше наград, чем остальные победители вместе взятые (по одному разу побеждали Норвегия, Германия и Канада).
A 5TH #GOLD FOR THE USA! ????????????#Paris2024 | @TeamUSA pic.twitter.com/m4duTgoOHS— The Olympic Games (@Olympics) August 10, 2024
Зато сборная Бразилии в третий раз проиграла борьбу за чемпионский титул. Последний раз они играли в финале Олимпиады в 2008-м году. Интересно, что тогда бразильянки уступили все тем же американкам (0:1).
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