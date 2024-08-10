Сборная США завоевала золото Олимпийских игр в женском футболе

Завершился финал женского турнира по футболу на Олимпийских играх-2024. Сборная США в напряженной игре одолела сборную Бразилии (1:0). Единственный гол забила Мэллори Свонсон на 54-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером.

Женская сборная США является рекордсменкой Олимпиады среди побед в турнирах по футболу - это их 5-е "золото". Примечательно, что американки имеют больше наград, чем остальные победители вместе взятые (по одному разу побеждали Норвегия, Германия и Канада).

Зато сборная Бразилии в третий раз проиграла борьбу за чемпионский титул. Последний раз они играли в финале Олимпиады в 2008-м году. Интересно, что тогда бразильянки уступили все тем же американкам (0:1).