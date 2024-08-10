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У Ирины Коляденко – серебро в вольной борьбе
У соперницы было существенное преимущество
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В финале олимпийского турнира по вольной борьбе среди женщин до 62 кг Ирине Коляденко противостояла Мотоки Сакура (Япония). Украинка уступила 1:12, но улучшает собственное достижение на Олимпиаде и получает серебро.
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В ⅛ финала спортсменка победила представительницу Монголии Орхон Пуревдорж (8:7), в следующем раунде оказалась сильнее болгарки Биляны Дудовой (7:3), а на стадии ½ разобралась с Айсулуу Тыныбековой, представляющей Кыргызстан (9:2).
На соревнованиях в рамках ОИ-2020 в Токио украинка завоевала бронзу, одолев латвийскую спортсменку Анастасию Григорьеву (3:1). Отметим, что тогда в полуфинале она также встречалась с Тыныбековой, потерпев поражение 0:10.
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