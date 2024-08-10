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У Ирины Коляденко – серебро в вольной борьбе

Олимпиада

У соперницы было существенное преимущество

У Ирины Коляденко – серебро в вольной борьбе

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В финале олимпийского турнира по вольной борьбе среди женщин до 62 кг Ирине Коляденко противостояла Мотоки Сакура (Япония). Украинка уступила 1:12, но улучшает собственное достижение на Олимпиаде и получает серебро.

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В ⅛ финала спортсменка победила представительницу Монголии Орхон Пуревдорж (8:7), в следующем раунде оказалась сильнее болгарки Биляны Дудовой (7:3), а на стадии ½ разобралась с Айсулуу Тыныбековой, представляющей Кыргызстан (9:2).

На соревнованиях в рамках ОИ-2020 в Токио украинка завоевала бронзу, одолев латвийскую спортсменку Анастасию Григорьеву (3:1). Отметим, что тогда в полуфинале она также встречалась с Тыныбековой, потерпев поражение 0:10.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 23:07
Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і Тоді Люди Нам Будуть Кидать Гроші На Зброю Репост Срочно Слава Україні
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Комментарии 5
SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 23:07
Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і Тоді Люди Нам Будуть Кидать Гроші На Зброю Репост Срочно Слава Україні
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0
0
SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 23:06
Доброї Ночі Українці Давайте Разом Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС
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0
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:57
+
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1
1
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Вarcelinius
10.08.2024 в 22:56
1:12 это конечно ж0па полная, но всё равно тебя Иришка с серебром поздравляем!
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1
3
Dr. House (Поділля)
10.08.2024 в 23:01
Хто про що, а під@р про сраку . Якраз "полная ж0па" в тебе, півшостий
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1
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