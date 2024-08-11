День 15-й олимпийский. Украина. Серебро в женской борьбе, Середа имел не достаточно удачный день в субботу, в пятиборье мы вне финала

15-й полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил нам серебро. Кроме того, еще остаются шансы на медаль в воскресенье, но для этого нашему борцу нужно победить в двух схватках.

Ирина Коляденко в финале весовой категории до 62 кг боролась с японкой Сакурой Мотоки. Несмотря на то, что в начале встречи наша спортсменка была более активной (за что получила позже один балл), дальше инициативу перехватила соперница. Мотоки провела несколько результативных действий, где в итоге праздновала досрочную победу над украинкой (1:12). Что ж, неприятный проигрыш, зато это следует считать большим достижением в женской борьбе, поскольку Ирина Коляденко стала лишь второй спортсменкой после Ирины Мерлени (золото в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008), которая получила для Украины олимпийскую награду в этом виде спорта.

В утешительном раунде вольной борьбы (весовая категория до 125 кг) Александр Хоцяновский уступил поляку Роберту Барану (3:0). Украинский спортсмен после схватки заявил, что для него это был последний поединок на международной карьере. Что ж, не удалось Александру зацепиться за медали на Олимпийских играх, к сожалению...

В последний день соревнований Мурази Мчедлидзе в весовой категории до 97 кг поборется за бронзу через утешительный раунд. Сначала в 1/8 финала он одолел турецкого борца Ибрагима Чефтчи со счетом 5:1. Впрочем, в следующем раунде наш спортсмен уступил Гиви Матчарашвили (0:11). Благодаря тому, что грузин вышел в финал, Мурази Мчедлидзе продолжит соревнования, где он встретится с представителем ЮАР Николаасом Йоханнесом де Ланге.

Мария Повх не сумела пробиться в медальный финал в гребле на байдарке-одиночке, 500 м. В своем полуфинале она финишировала шестой со временем 1:52.51 минут. Уже в утешительном финале "C" Мария Повх пришла последней, восьмой за 2:00.94 минут. Жаль, что не удалось зацепиться за медальный заезд нашей спортсменке.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в предпоследний день Олимпиады соревновались на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. После завоевания серебра, каноисткам не удалось отобраться в решающий заезд, где разыгрывались медали. Лузан в своей полуфинальной группе финишировала седьмой, а во втором полуфинале Рыбачок пришла восьмой, где в итоге они попали в утешительный финал. Впрочем, в нем приняла участие только Анастасия, которая там заняла шестое место. Отсутствие Людмилы Лузан была связана с болями на спине, которые обострились у нее во время Олимпиады. Спортсменка и раньше с этим имела проблемы, поэтому решила украинка с тренерским штабом не рисковать. Несмотря на это все, на этих соревнованиях наши каноистки показали характер и они достигли большого успеха, получив серебро на этих Играх. А Людмиле желаем крепкого здоровья!

В синхронном плавании состоялись финальные соревнования дуэтов. Среди участниц были сестры-близняшки Марина и Владислава Алексиивы. После пятничной технической программы, в субботу спортсменки выполняли произвольную программу. За это выступление украинки получили 278.2084 балла, а общий результат составил 538.6684 балла. В итоге украинские синхронистки занять пятое место и завершили эти Игры за несколько шагов до подиума.

Также в художественной гимнастике состоялся финал по групповому многоборью. Украинские спортсменки в составе Дианы Баевой, Алины Мельник, Марии Высочанской, Валерии Переметы и Киры Ширикиной, после упражнений с пятью обручами шли на втором месте. Впрочем, уже в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами допустили несколько потерь предметов и получили самую низкую оценку - 29.150. Итоговый общий балл составил 65.700 и здесь мы также оказались вне пьедестала.

Продолжились соревнования в брейкинге на Олимпиаде. На этот раз настала очередь у мужчин, которые должны были определить олимпийского чемпиона. Среди украинцев соревновался "Kuzya" (Олег Кузнецов). После победы в первом батле (2:0 по раундам) на групповом этапе, он сумел взять только один раунд. Итоговый результат - третье место в своем квартете и прекращение борьбы за медаль.

Алексей Середа после достаточно удачной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки провел последний день соревнований в этой дисциплине неудачно. Сначала ему только в последней попытке удалось обеспечить себе путевку в финал (11-е место в ½ финала), а уже в решающей серии прыжков наш спортсмен занял восьмую строчку, получив от судей 479.45 балла. К сожалению, и здесь мы остались без подиума.

Также продолжились соревнования в современном пятиборье у женщин. Валерия Пермыкина соревновалась в верховой езде, фехтовании, плавании и лазер-ране. Украинка по итогам полуфинала в этих дисциплинах заняла 10-е место, получив 1377 очков. Пермикиной не хватило шести очков, чтобы попасть в финал, поэтому в этом виде спорта мы тоже остались без медалей.

Олег Дорощук оставался последним украинским легкоатлетом на этой Олимпиаде. В финале по прыжкам в высоту наш спортсмен со второй попытки взял высоту 2.31 м, что стало новым личным рекордом для него. Впрочем, на большее он не смог, поэтому в итоге он закончил соревнования на шестом месте.

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