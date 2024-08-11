Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2024. В заключительный день соревнований Мчедлидзе поборется за бронзу
Олимпийские игры-2024, День 16
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 августа, состоится последний соревновательный день на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
Только один украинец сегодня будет бороться за награды. В 12:00 по киевскому времени представитель вольной борьбы Мураз Мчедлидзе попытается завоевать бронзу главных игр четырехлетия.
Для этого нашему спортсмену сначала нужно победить представителя Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланге, а в случае успеха – одержать еще одну победу над триумфатором встречи Амирали Азапира/Алишер Ергали.
Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 начнется в 22:00 по Киеву и пройдет на арене Стад де Франс.
Популярное сейчас
- Китай лидирует с минимальным преимуществом, Япония догнала Австралию, Украина снова теряет 3 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Кобин – о травме Мысыка: К нему начинает приходить память. Он не понял, в какой команде играет
- Ирина Коляденко завоевала пятое серебро. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Художественная гимнастика. Таисия Онофрийчук занимает третье место после первой части квалификации по личному многоборью
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Очередная неудача Черноморца, сухой матч в Ковалевке, старт сезона в Англии. Главные новости за десятое августа