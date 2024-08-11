Олимпиада-2024. В заключительный день соревнований Мчедлидзе поборется за бронзу

Сегодня, 11 августа, состоится последний соревновательный день на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Только один украинец сегодня будет бороться за награды. В 12:00 по киевскому времени представитель вольной борьбы Мураз Мчедлидзе попытается завоевать бронзу главных игр четырехлетия.

Для этого нашему спортсмену сначала нужно победить представителя Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланге, а в случае успеха – одержать еще одну победу над триумфатором встречи Амирали Азапира/Алишер Ергали.