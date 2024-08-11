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Олимпиада-2024. В заключительный день соревнований Мчедлидзе поборется за бронзу

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 16

Олимпиада-2024. В заключительный день соревнований Мчедлидзе поборется за бронзу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 августа, состоится последний соревновательный день на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

Только один украинец сегодня будет бороться за награды. В 12:00 по киевскому времени представитель вольной борьбы Мураз Мчедлидзе попытается завоевать бронзу главных игр четырехлетия.

Для этого нашему спортсмену сначала нужно победить представителя Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланге, а в случае успеха – одержать еще одну победу над триумфатором встречи Амирали Азапира/Алишер Ергали.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 начнется в 22:00 по Киеву и пройдет на арене Стад де Франс.

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