Коляденко: Я чувствовала, что могу завоевать золото с такой командой и тренером

Украинская спортсменка, представительница вольной борьбы Ирина Коляденко прокомментировала проигрыш в финале Олимпийских игр-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

– Все хотели, видели вас золотом, думаю, и вы. Как вообще сейчас воспринимаете свое серебро? Это отчаяние или все равно это очень крутой результат для вас и страны?

– Если бы меня спросили перед Олимпиадой, мне сказали, что у меня будет серебро, я совсем по-другому реагировала бы. А сейчас я расстроена, действительно расстроена, что у меня серебро, потому что мой потенциал я чувствовала, что могу завоевать золото с такой командой, с таким тренером. Поэтому я расстроилась.

– Жан Беленюк собрал за три Олимпиады полный комплект. У вас много времени, все впереди.

– Да, все возможно.

– Фокус на Лос-Анджелес, да?

– Увидим.

– У вас наколенник – это та же нога, или другая?

– Это та же нога, что была на прошлой Олимпиаде. Только на прошлой Олимпиаде я сражалась с крестообразной связкой. Сразу, когда приехала, я сделала операцию.

А сейчас я сделала операцию за два месяца до Олимпийских игр. Выиграла чемпионат Европы, прошло какое-то время, мне нужно снова сделать операцию и уже сюда готовиться так, как есть, – сказала Коляденко.