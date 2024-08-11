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Коляденко: Я чувствовала, что могу завоевать золото с такой командой и тренером
Упорная работа и победы впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка, представительница вольной борьбы Ирина Коляденко прокомментировала проигрыш в финале Олимпийских игр-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
– Все хотели, видели вас золотом, думаю, и вы. Как вообще сейчас воспринимаете свое серебро? Это отчаяние или все равно это очень крутой результат для вас и страны?
– Если бы меня спросили перед Олимпиадой, мне сказали, что у меня будет серебро, я совсем по-другому реагировала бы. А сейчас я расстроена, действительно расстроена, что у меня серебро, потому что мой потенциал я чувствовала, что могу завоевать золото с такой командой, с таким тренером. Поэтому я расстроилась.
– Жан Беленюк собрал за три Олимпиады полный комплект. У вас много времени, все впереди.
– Да, все возможно.
– Фокус на Лос-Анджелес, да?
– Увидим.
– У вас наколенник – это та же нога, или другая?
– Это та же нога, что была на прошлой Олимпиаде. Только на прошлой Олимпиаде я сражалась с крестообразной связкой. Сразу, когда приехала, я сделала операцию.
А сейчас я сделала операцию за два месяца до Олимпийских игр. Выиграла чемпионат Европы, прошло какое-то время, мне нужно снова сделать операцию и уже сюда готовиться так, как есть, – сказала Коляденко.
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