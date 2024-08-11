Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МОК вступились за Бубку и объяснили, почему он вручал медаль этнической россиянке
Ну так себе аргумент
Международный олимпийский комитет обнародовал сообщение, в котором поддержал бывшего президента НОК Украины Сергея Бубку после его скандального награждения этнической россиянки на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).
"Вчера Сергей Бубка исполнил свой долг члена МОК и вручил медали соревнований по художественной гимнастике в многоборье.
После вручения золотой медали представляющей Германию спортсменке он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем" – говорится в сообщении.
Напомним, что Бубка наградил серебром Дарью Варфоломееву – гимнастку, которая представляет Германию, но является этнической россиянкой и поддерживает оккупацию украинских территорий.
Популярное сейчас
- Гвардиола: Сейчас наша цель - не победа в АПЛ
- Китай лидирует с минимальным преимуществом, Япония догнала Австралию, Украина снова теряет 3 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча
- Жан Беленюк уступил в полуфинале Олимпиады-2024
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Кобин: Игрокам нужно адаптироваться к УПЛ – это слишком тяжелый турнир и более интенсивный