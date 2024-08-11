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МОК вступились за Бубку и объяснили, почему он вручал медаль этнической россиянке

Олимпиада
Обновлено

Ну так себе аргумент

МОК вступились за Бубку и объяснили, почему он вручал медаль этнической россиянке

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет обнародовал сообщение, в котором поддержал бывшего президента НОК Украины Сергея Бубку после его скандального награждения этнической россиянки на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

"Вчера Сергей Бубка исполнил свой долг члена МОК и вручил медали соревнований по художественной гимнастике в многоборье.

После вручения золотой медали представляющей Германию спортсменке он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем" – говорится в сообщении.

Напомним, что Бубка наградил серебром Дарью Варфоломееву – гимнастку, которая представляет Германию, но является этнической россиянкой и поддерживает оккупацию украинских территорий.

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