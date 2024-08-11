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Харлан даже дома не может без Олимпиады. Фото
Счастливые мгновения золота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже вернулась из Парижа и отдыхает дома. Воскресным утром во время завтрака Ольга решила пересмотреть счастливые моменты победного матча нашей команды против Южной Кореи в финале ОИ-2024. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Коляденко
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