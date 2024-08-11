Харлан даже дома не может без Олимпиады. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже вернулась из Парижа и отдыхает дома. Воскресным утром во время завтрака Ольга решила пересмотреть счастливые моменты победного матча нашей команды против Южной Кореи в финале ОИ-2024. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Коляденко прокомментировала проигрыш в финале ОИ-2024.