Дерюгина – о командном финале: Если бы все сделали, были бы с медалью

Легендарная украинская гимнастка Ирина Дерюгина прокомментировала выступление нашей команды в финале Олимпийских игр-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Обручи сделали очень хорошо. Ну, вот у двоих (Киры Ширыкиной и Алины Мельник) паралич. Их парализовало: не смогли среагировать. Одной 16 лет, а вторая старше. Не вышло. Если бы все сделали, были бы с медалью. Потому что реально сильная команда, все у них есть. Но, к сожалению. Честно, две – Высочанская и Баева – на уровне прошли. И даже Перемета. А две вот трухонули. Очень жаль.

То, что они делают – элементы с вау-эффектом – это очень трудно отработать. Они тысячами их делали. Пошли на это, потому что один элемент дает надбавку 0.3, а второй, когда Перемета летит и впрыгивает (в обруч), никто больше не делает. Его показывали в замедленной съемке: это было очень красиво и эффектно. У нас дети немного с другими возможностями, но у двоих детей нервы, пожалуй, сдали немного. Нужно было просто поднять руки и взять мяч и все. А Кира еще с лентой никак не смогла сделать выпуск. Она грязно поймала, и была ошибка.

Можно ли было протестовать? Нет, нет смысла. Нельзя было терять, извините. За Украину мы старались" – сказала Ирина Ивановна.