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Хассан с мировым рекордом берет золото в женском марафоне.

Олимпиада
Обновлено

Легендарная спортсменка

Хассан с мировым рекордом берет золото в женском марафоне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительница Нидерландов Сифан Хассан одержала победу в марафонском забеге Олимпийских игр-2024. Спортсменка преодолела дистанцию ​​за 2.22,55 часа и установила новый мировой рекорд.

Серебро завоевала бегунья из Эфиопии Тигст Ассефа (2.22,58), а ТОП-3 замкнула кенийка Хеллен Обири (2.23,10).

Для Хассан эта награда стала третьей на Олимпиаде-2024. Ранее в забегах на 5000 и 10000 м нидерландка брала бронзовые медали.

Напомним, ранее Коляденко прокомментировала проигрыш в финале ОИ-2024.

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Сифан Хассан
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