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Хассан с мировым рекордом берет золото в женском марафоне.
Легендарная спортсменка
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Нидерландов Сифан Хассан одержала победу в марафонском забеге Олимпийских игр-2024. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.22,55 часа и установила новый мировой рекорд.
Серебро завоевала бегунья из Эфиопии Тигст Ассефа (2.22,58), а ТОП-3 замкнула кенийка Хеллен Обири (2.23,10).
Для Хассан эта награда стала третьей на Олимпиаде-2024. Ранее в забегах на 5000 и 10000 м нидерландка брала бронзовые медали.
Напомним, ранее Коляденко
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