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Мчедлидзе выиграл утешительную схватку и будет бороться за бронзу Олимпиады-2024

Олимпиада
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Последний шанс на медаль

Мчедлидзе выиграл утешительную схватку и будет бороться за бронзу Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе, вышел в бронзовый финал Олимпийских игр-2024.

Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в утешительной схватке победил представителя Южной Африки Николаса Де Ланже со счетом 5:3.

В матче за бронзу Мчедлидзе будет противостоять азербайджанцу Магомеду Магомедхану. Бой начнется ориентировочно в 13.35 по Киеву.

Напомним, ранее Коляденко прокомментировала поражение в финале Олимпиады-2024.

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