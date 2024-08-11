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Мчедлидзе выиграл утешительную схватку и будет бороться за бронзу Олимпиады-2024
Последний шанс на медаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе, вышел в бронзовый финал Олимпийских игр-2024.
Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в утешительной схватке победил представителя Южной Африки Николаса Де Ланже со счетом 5:3.
В матче за бронзу Мчедлидзе будет противостоять азербайджанцу Магомеду Магомедхану. Бой начнется ориентировочно в 13.35 по Киеву.
Напомним, ранее Коляденко
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