Мчедлидзе выиграл утешительную схватку и будет бороться за бронзу Олимпиады-2024

Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе, вышел в бронзовый финал Олимпийских игр-2024.

Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов в утешительной схватке победил представителя Южной Африки Николаса Де Ланже со счетом 5:3.

В матче за бронзу Мчедлидзе будет противостоять азербайджанцу Магомеду Магомедхану. Бой начнется ориентировочно в 13.35 по Киеву.