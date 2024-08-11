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Мчедлидзе без шансов проиграл бронзовую схватку Олимпиады-2024
К сожалению, украинец уступил
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, представитель вольной борьбы Мурази Мчедлидзе проиграл бронзовый финал Олимпийских игр-2024.
Наш соотечественник в весовой категории до 97 килограммов уступил представителю Азербайджана Магомеду Магомедхану со счётом 0:10.
Мчедлидзе вошел в ТОП-5 представителей в своей весовой категории на ОИ-2024.
Напомним, ранее Коляденко
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Консул (Звягель )
11.08.2024 в 14:06
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