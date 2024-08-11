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Стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 августа, на арене Стад де Франс в Париже (Франция) состоится официальная церемония закрытия Олимпийских игр-2024. Начнется она в 22:00 по киевскому времени, трансляцию можно посмотреть на телеканале Суспільне Спорт.
Стало известно, кто из представителей Украины торжественно понесет флаг. Этого удостоены серебряный призер Олимпиады в дисциплине "каноэ, 200 метров, парный" Людмила Лузан и вице-чемпион главных соревнований четырехлетия в греко-римской борьбе Парвиз Насибов.
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