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День 16-й олимпийский. Украина. Без медали в борьбе, но с лучшим местом в зачете за последние 12 лет
Итоги последнего дня Олимпиады-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итоги последнего дня Олимпиады-2024 не могут быть пространными, ведь Украина на финишной прямой Игр была представлена лишь в одном соревновании. В бронзовом финале вольной борьбы. В весовой категории до 97 килограммов наш представитель Мурази Мчедлидзе накануне уступил в четвертьфинале, но благодаря тому, что его обидчик продвинулся по сетке до золотой схватки, украинец получил возможность зацепиться за медаль.
Эта возможность состояла из двухступенчатой задачи. Сначала нужно было выиграть утешительную схватку, а затем – непосредственно бронзовый финал. Первый шаг Мчедлидзе осуществил, оказавшись сильнее представителя ЮАР Николаса Де Ланже (5:3). А вот финишный аккорд нашему спортсмену не удался.
Мчелидзе за бронзу боролся с очень сильным представителем Азербайджана, первым номером посева в этой категории Магомедом Мадомедханом. Достойно побороться украинец не сумел – преждевременное поражение 0:10.
- три "золота";
- пять серебряных наград;
- четыре "бронзы".
Двенадцать медалей – второй худший количественный показатель Украины за все время выступлений на летних Олимпиадах. Меньше наград было только в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Но если оценивать сорт этих наград, то в Париже мы выступили лучше, чем на двух предыдущих Олимпиадах (в Токио и Рио).
ВСЕ УКРАИНСКИЕ МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2024 ГОДА
22-е место общего медального рейтинга – это лучше, чем было на двух предыдущих Олимпиадах (31-е – в Рио, 44-е – в Токио). Мы повторили третий лучший показатель Украины по количеству добытых серебряных наград (пять), но повторили в то же время антирекорд по количеству бронзовых (четыре). Три золотые награды Парижа – это столько же, сколько Украина добыла медалей наивысшей ценности на двух предыдущих Олимпиадах вместе взятых.
ОБЩИЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2024
Всего же от Украины на этих Играх соревновалось 142 спортсмена в 28-ми видах спорта.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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