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Зеленский поздравил олимпийских медалистов Украины - видео

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Зеленский поздравил олимпийских медалистов Украины - видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский обратился к спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских Играх-2024 в Париже.

"Наши олимпийцы - гордость Украины!

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк.

12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!", - говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Напомним, сборная Украины официально завершила выступления на Олимпиаде-2024. В этом году нашу страну представляли 140 атлетов в 23 видах спорта.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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