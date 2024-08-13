Джокович, Леброн и Харлан: Топ-5 героев Олимпиады-2024

Олимпийские игры в Париже за эти две недели успели подарить нам кучу эмоций, скандалов, крытых историй и ярких выступлений от ведущих звезд спорта. На последнем пункте мы сегодня остановимся подробно, чтобы рассказать о главных героях этих Игр. Претендентов было много, но мы выбрали пятерку, которая поразила нас больше всего.

5 место: Симона Байлз (США) - спортивная гимнастика

Американка Симона Байлз на Играх в Париже смогла выиграть аж три медали высшей пробы - в опорном прыжке, командных соревнованиях и многоборье. Лидер сборной США таким образом стала семикратной олимпийской чемпионкой и, если бы выступила успешно в финалах на бревне и в вольных упражнениях, могла бы повторить рекорд по количеству золотых медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах, принадлежащий Ларисе Латыниной. Советская спортсменка девять раз становилась первой на ОИ.

Многие фанаты были уверены, что этот "вечный рекорд" Латыниной покорится Симоне уже в Париже, ведь после провала в Токио, который произошел из-за запрета в Японии употреблять необходимые ей препараты, на Олимпиаду-2024 она приехала с совсем другим настроением и сразу начала оправдывать статус фаворитки.

Однако, после трех золотых медалей подряд, продолжить победное шествие Байлз не удалось. Ее подвели соревнования на бревне. Во время выполнения элемента звездная американка не удержалась на снаряде и упала с него. Из-за совершенной ошибки она была вынуждена довольствоваться лишь пятым местом.

Затем у Байлз был еще один финал - вольные упражнения. Но и здесь Симона упустила возможность стать восьмикратной чемпионкой Игр в спортивной гимнастике, заняв второе место. Теперь, вероятно, американка захочет выступить на следующей Олимпиаде, хотя ранее не была уверена насчет этого.

4 место: Леброн Джеймс (США) - баскетбол

Леброн в 39 лет выиграл свое третье олимпийское золото в карьере и в очередной раз подтвердил свое многословное прозвище "король". Однако после этих Игр американские болельщики, возможно, повысят Джеймса до статуса "полубога".

Так, например, Леброн обошел по победам на ОИ Коби Брайанта и Майкла Джордана. Спорить о том, кто из них величайший в истории НБА будут еще несколько поколений, но теперь можно уверенно сказать, что Джеймс - главный баскетболист в истории сборной США.

Американские СМИ еще и увидели символизм в том, что Леброн, выступавший на Играх уже с седой бородой, в 39 лет, повел за собой в бой молодых звезд НБА, которые выросли на его игре. Но Джеймс в Париже был не просто наставником и лидером раздевалки. В решающие моменты он брал на себя ответственность и тянул эту команду к золоту.

Чего только стоит его игра в главном матче этого турнира против Сербии (полуфинал). Американцы не могли найти свой баскетбол до последней четверти и уступали в счете почти на протяжении всего поединка. И именно здесь в игру вступил Леброн, который несколько раз брал на себя ответственность в решающие моменты, набрал 16 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач. Ну и о моральном аспекте также не стоит забывать, ведь именно Джеймс заводил партнеров перед решающим отрезком игры, когда американцы и выполнили свой безумный камбэк.

После такого эпического противостояния с сербами финал против французов стал просто формальностью. Хотя хозяева площадки и подобрались на расстояние трех очков в концовке, но глобально американцы (и Леброн лично) контролировали ход матча.

3 место: Арман Дюплантис (Швеция) - легкая атлетика

Мужские прыжки с шестом на этой Олимпиаде были лишены всяческой интриги, ведь на золото Парижа был лишь один реальный претендент - швед Арман Дюплантис. Тем не менее, несмотря на полное отсутствие конкуренции, именно на эту дисциплину пришли посмотреть десятки тысяч зрителей, устроив аншлаг на трибунах. Весь спортивный мир знал, что Дюплантис собирается сделать то, чего не делал еще ни один человек в мире. Речь, само собой, идет о новом мировом рекорде.

Чтобы стать олимпийским чемпионом Шведу понадобилось всего три прыжка: на 5,70, 5,85 и 5,95 м. Если бы он больше не вышел в сектор, то все равно получил бы золото, но Дюплантис снял все вопросы, когда с первого прыжка взял еще и 6,00 м. А дальше началось шоу одного актера.

До того вечера главным достижением шестовиков на Олимпиаде была высота 6,03 м - ее покорил бразилец Тьяго Брас в 2016 году.

В Париже этот рекорд был побит с колоссальным запасом. Дюплантис не собирался размениваться на мелочи, поэтому после 6,00 м сразу заказал 6,10 м. Эту высоту швед тоже взял с первой попытки. А дальше стадион затих в предвкушении чего-то невероятного, ведь всем было очевидно, что Олимпийский рекорд зафиксирован... и теперь Дюплантис пойдет на мировой - планка поднялась на 6,25 м.

С первого и второго прыжков переписать историю не удалось, но потом, когда атлет уже остался один на стадионе, он выполнил третью попытку... и планка устояла!

Выиграть Олимпиаду - это уже невероятное достижение. Но выиграть Игры с олимпийским и мировым рекордами - это вообще что-то из разряда фантастики.

2 место: Новак Джокович (Сербия) - теннис

Даже не верится, что у "великого и ужасного" Новака Джоковича вплоть до 37 лет не было золота Олимпийских игр. Еще на заре карьеры Новак добрался до третьего места в Пекине-2008. Но после этого новых медалей у серба не прибавлялось. Даже несмотря на участие во всех последующих ОИ.

И вот когда уже казалось, что Джокович уйдет со спорта без титула олимпийского чемпиона, он все-таки выиграл в Париже такую желанную золотую медаль. По мнению некоторых фанатов, это была последняя деталь, чтобы окончательно закрепить за собой статус лучшего игрока в истории тенниса. Теперь он второй в истории обладатель карьерного "Супершлема" после Андре Агасси - для этого, кроме Олимпиады, нужно выиграть все четыре "больших шлема" и Итоговый турнир.

Чтобы понять насколько вымученной и важной была эта медаль для Новака, стоит почитать его слова, сказанные после победы:

"Невероятная битва, борьба. Было справедливо завершить оба сета на тай-брейке. Не знаю, что сказать. Я все еще шокирован. Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью, все, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет", - поделился Джокович.

1 место: Леон Маршан (Франция) - плавание

На условное первое место мы решили поставить героя местной публики Леона Маршана, который на этих Играх творил настоящие чудеса: он взял четыре золота и установил четыре олимпийских рекорда за шесть дней!

Еще перед Олимпиадой на Маршана возлагали большие надежды, но никто и не думал, что он будет настолько доминировать в олимпийском бассейне. Уже 28 июля Леон взял свое первое золото - 400 м вольным стилем, при этом улучшив почти на секунду олимпийский рекорд Майкла Фелпса, державшийся с 2008 года.

Через несколько дней Маршан снова удивил публику. За один вечер Леон не просто достойно выступил в двух финалах, а взял золото в обоих видах, обновив при этом олимпийские рекорды.

Француз стал лучшим на 200 м баттерфляем, драматично опередив Криштофа Милака на последних метрах. А всего через два часа Леон выиграл 200 м баттерфляем.

После таких свершений ни у кого уже не было сомнений, что и золото на 200 м комплексом достанется любимцу местной публики. Так и получилось. Даже на непрофильной для себя спине Леон опередил всех своих преследователей.

Отдельно стоит добавить, что Маршан стал первым в истории французом, который взял четыре золота на одной Олимпиаде. За такие достижения ему выделили одну из главных ролей на церемонии закрытия Олимпийских Игр.

Бонус: Ольга Харлан (Украина) - фехтование

Ну и бонусом сегодня добавим украинскую позицию, а именно Ольгу Харлан, которая завоевала для нашей страны аж две олимпийские награды в Париже. Причем в очень драматическом стиле.

Сначала Ольга завоевала бронзу личного турнира по фехтованию на саблях, когда в "бронзовом финале" победила кореянку Чой Себин. Во второй половине матча разрыв в счете был разгромным - 5:11 в пользу Чой Себин. Но дальше Харлан чудом удалось сравнять счет благодаря шести результативным ударам подряд - 11:11!

В такой сложной и напряженной ситуации нервы украинки оказались крепче - она вырвала минимальную победу 15:14 и олимпийскую бронзу!

Не менее героически Харлан проявила себя и в командном турнире. Ольга выиграла два своих первых матча финала, но этого все равно было недостаточно. В третий раз украинка вышла на дорожку при счете 37:40 в пользу кореянок.

И это был действительно звездный час для Харлан: она стартовала с трех уколов подряд и сравняла счет. После такого морального перелома Ольга поймала кураж и завоевала для Украины первое золото Олимпийских игр-2024!

Антибонус: Михаин Лопес (Куба) - греко-римская борьба

Казалось бы, что в этом списке невозможно не упомянуть и о Михаине Лопесе, который установил космическое достижение - стал пятикратным олимпийским чемпионом. И все это в 41 год. Михаин не проигрывал на Олимпиадах 16 лет и в таком непобедимом статусе все же ушел из спорта.

Но, как вы уже догадались по интонации, есть в этой истории и свои "но". Лопес действительно мог бы быть в этом списке, однако его здесь не будет. Вспомнить о нем я хочу именно в негативном ключе, ведь после завоевания золота в Париже борец заявил, что прилетит на турнир в Новосибирск в России... Даже не знаю, что тут добавить, но хорошо, что Лопес завершил карьеру и своими поступками больше не будет бросать тень на олимпийский спорт.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine