Райан Гарсия: Олимпиада в Париже признана худшей в истории

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия раскритиковал Олимпийские игры 2024 года, которые проходили в Париже.

"Олимпиада в Париже признана худшей в истории. Они неуважительно отнеслись к Иисусу на глазах у миллионов. И заставили людей болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Играх в Париже произошло немало курьёзов.