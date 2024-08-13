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Райан Гарсия: Олимпиада в Париже признана худшей в истории
Боксер раскритиковал организаторов
unn.ua
Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия раскритиковал Олимпийские игры 2024 года, которые проходили в Париже.
"Олимпиада в Париже признана худшей в истории. Они неуважительно отнеслись к Иисусу на глазах у миллионов. И заставили людей болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.
Напомним, на Играх в Париже произошло немало курьёзов.
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