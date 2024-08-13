Журналист: Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы США взять золото

Журналист Fox Sports Роб Паркер считает, что разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" и национальной команды США Стефен Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы американской сборной завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Париже.

"Стеф Карри действительно несколько раз произвёл своими бросками впечатление. Однако он не сделал ни одного решающего броска, который помог бы сборной США взять золото на Олимпиаде в Париже", — приводит слова Паркера портал Cold Wire.

Напомним, Карри вместе с Леброном Джеймсом (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) вошёл в символическую сборную олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

Сборная США завоевала золотые медали, в финале победив Францию.