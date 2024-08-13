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"Смена поколений": тренер сборной Украины по вольной борьбе оценил выступление команды на Олимпиаде

Олимпиада

Василий Федоришин подвел итог выступлений на Олимпиаде-2024

"Смена поколений": тренер сборной Украины по вольной борьбе оценил выступление команды на Олимпиаде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Василий Федоришин, тренер мужской сборной Украины по вольной борьбе, подвел итог выступлений на Олимпиаде-2024, где украинцы остались без медалей.

"Жизнь циклична: есть подъемы, есть падения. Сейчас, к сожалению, наш вид спорта, вольная мужская борьба, переживает спад. После 2012 года не показывали хороших результатов на Олимпиаде. Идет смена поколений. Есть хорошие молодые ребята, и надеюсь, что они вырастут для будущих наших хороших результатов.

После Лондона-2012, где было серебро, в Рио и Токио не было ничего. Поэтому можно сказать, что это наш лучший результат за последние 12 лет", - сказал Федоришин.

Напомним, Александр Хоцяновский проиграл в утешительной схватке, Мурази Мчедлидзе уступил в поединке за бронзу, а Василий Михайлов вылетел в 1/8 финала.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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