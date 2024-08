Главные мемы Олимпиады: стрелок с рукой в кармане, чемпионка с OnlyFans и ужасная реклама смартфона

Продолжаем подводить итоги Олимпиады-2024. Они запомнились не только яркими и драматическими спортивными соревнованиями, но и определенными мемами и забавными ситуациями. Некоторые из них вышли даже за пределы спортивного сообщества, а другие и вовсе затмили спортивную составляющую соревнований.

Юсуф Дикеч - главная звезда Игр в Париже

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, однозначно, стал самой популярной персоной на этой Олимпиаде. Во время соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на нем не было никакого специального снаряжения, даже наушников. Только обычные очки, беруши, белая футболка с надписью "Турция" и спортивные штаны. Сам герой сказал, что ему не нужна дополнительная экипировка, потому что он прирожденный стрелок. Возможно, завоевать серебро на Играх ему помог опыт отставного офицера турецкой жандармерии.

Однако больше всего зрителей поразила непринужденная поза турка с левой рукой в кармане во время стрельбы. Глядя на кадры, можно подумать, будто мужчина просто проходил мимо местного тира и попросил "стрельнуть разок", но именно в таком стиле он обошел почти всех своих конкурентов.

Стойка турецкого стрелка моментально стала вирусной среди болельщиков и спортсменов. Некоторые из атлетов даже использовали ее как победный жест. "С рукой в кармане" свои медали отпраздновали легкоатлеты из ЮАР, метатель диска Роже Стона и прыгуны с шестом Нина Кеннеди и Арман Дюплантис.

Iconic celebration ????



Armand Duplantis hit us with the Yusuf Dikec stance after setting an Olympic pole vault record ????#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/HnM9dxYwHQ — BBC Sport (@BBCSport) August 5, 2024

Снуп Догг в роли факелоносца

Американский рэпер оказался самым неожиданным участником эстафеты олимпийского огня. Снуп Догг пронес факел по улицам парижского пригорода Сен-Дени, а позже выпустил значки, посвященные Олимпиаде. На них артист выдыхает дым в виде олимпийских колец. Вот вам пример, как совместить иронию и классный маркетинговый ход.

In the past two weeks, 52-year-old Snoop Dogg has:



• Carried the Olympic torch

• Swam with Michael Phelps

• Sat courtside with A'ja Wilson

• Called USA-China badminton

• Spoken Spanish on Telemundo

• Watched track with Simone Biles

• Talked horses with Martha Stewart

•… pic.twitter.com/B5swkAdLtI — Front Office Sports (@FOS) August 9, 2024

Хотите себе фигуру, как у олимпийского атлета? У меня для вас хорошие новости!

Из-за своих физических габаритов популярность в интернете завоевал хорватский ватерполист Иосиф Врлич. При росте 198 см он весит 135 кг, а благодаря колоритному животу он выглядит совсем не как привычный для нас образ олимпийского спортсмена. Однако, стоит отметить, что такая комплекция не мешает представителю Хорватии достигать результатов в сборной. Он является действующим чемпионом мира, а на Олимпиаде в Париже Врлич помог национальной команде завоевать серебряные медали.

???????????? Josip Vrlić 1 — Mama’s Dinner 0



Check out Croatia waterpolo star Josip Vrlić, whose 'dad bod' is making waves at the Paris Olympics. Standing at 1.98 meters and 135 kg, he is the best center in the world. Critics may call it 'natural, ' but we call it never meeting a Ćevap… pic.twitter.com/ChSpT76Nfw — CroatianSports (@CroatianSoccer) August 10, 2024

"Боб - ловец шапочек"

Однако не только известные на весь мир личности создавали мемы на этих ОИ. Речь идет об эпизоде, который сбил с толку 15 тысяч зрителей на арене олимпийского бассейна. Так, между заплывами на дистанции 100 метров брассом среди женщин на арене неожиданно появился мужчина в ярких плавках и шапочке, который, несмотря на всеобщее удивление, был решительно настроен поплавать в бассейне в самый разгар олимпийских соревнований.

Когда мужчина направился к бассейну, на трибунах был слышен свист, однако, когда он нырнул в воду и вытащил оттуда белую шапочку, зрители быстро поняли, что происходит, а недовольство сменилось аплодисментами. Оказалось, что во время заплыва американская пловчиха Эмма Уэббер потеряла свою шапочку, а доставал ее из воды спасатель. Он помахал болельщикам, потом поправил плавки и ушел.

Позже организаторы заявили, что спасатель не захотел называть своего имени, но американские комментаторы телеканала NBC дали мужчине прозвище, которое мгновенно завирусилось в сети - "Боб - ловец шапочек".

Битва Дравида и Голиафа пошла не по классическому сценарию...

На турнире смешанных команд по дзюдо южнокорейская сборная решилась на странную тактическую авантюру в четвертьфинальном матче с французами. Против пятикратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера, выступающего в весе свыше 100 кг, неожиданно вышел представитель категории до 81 кг Ли Ен Хван, который уступает своему сопернику в росте на целых 29 см. Бой длился всего полторы минуты, а позже мир облетел кадр, на котором Ринер, будто играя, держит своего противника за воротник кимоно.

In the Olympic team judo South Korea sent Lee Joonhwan (175cm / 80 kg) to take on the legendary Teddy Riner (204cm / 140kg) from France.



This was the result ???? pic.twitter.com/bu5myEuXpK — Eurosport (@eurosport) August 5, 2024

Антиреклама для Samsung

Специальная версия смартфона Samsung, которую вручали медалистам, не слишком впечатлила победителей и призеров Олимпиады-2024 и вызвала не самый удачный маркетинговый эффект. Представители компании планировали, что атлеты на награждении будут делать совместные фото, рекламируя телефоны, но оказалось, что сделать селфи с этого устройства очень проблематично.

Сначала с гаджетом не смог разобраться бельгиец Ваут ван Арт, который выиграл бронзу, и попытался сфотографироваться с победителем Ремко Эвенпулом (тоже бельгиец) и итальянцем Филиппо Ганна, но что-то пошло не так. Смартфон просто завис и перестал реагировать на прикосновения.

Затем дело в свои руки решил взять итальянец, но у него тоже ничего не получилось. Самым забавным моментом стала попытка спортсмена замахнуться в сторону реки новеньким телефоном. Конечно, никто гаджет не выбросил, но репутационный ущерб для Samsung очевиден.

Специфические движения во время соревнования в брейк-дансе

Впервые в истории на Олимпийских играх состоялись соревнования по брейкингу (он же брейк-данс). Сложно сказать, завоевал ли этот вид спорта расположение у олимпийской аудитории, но зрителям точно запомнились выступления австралийки Рэйчел Ганн. Ее странные ползания по полу быстро разлетелись по интернету и вызвали появление нового тренда, который пользователи подписывали примерно так: "я нашел олимпийский вид спорта, в котором смог бы выступить на Играх".

Однако, в отличие от зрителей, судей эти элементы не впечатлили - за три "батла" австралийка не получила ни одного очка. Сама Ганн, которая, кстати, имеет докторскую степень в области культурологии, заявила, что все ее движения уникальны и были недооценены.

Канадская чемпионка из OnlyFans

Алиша Ньюман стала первой канадкой в истории с олимпийской медалью в прыжках с шестом - выиграла бронзу. Однако известность она получила не только из-за своих спортивных успехов. Еще перед началом Игр к Ньюман было приковано немало внимания, ведь девушка является очень успешной моделью соцсети для взрослых "OnlyFans" и после третьего места на Олимпиаде станцевала победный тверк прямо на стадионе.

Прыгун в высоту сбил планку своими гениталиями

А вот французский "шестовик" Антони Аммирати, наоборот, именно после выступления на Играх в Париже получил возможность проявить себя в сфере фильмов для взрослых. Француз стал известен тем, что провалил квалификацию из-за своего же детородного органа, когда планка на арене не выдержала "прикосновения" спортсмена и предательски упала.

Антони Аммирати показал 15-й результат и не квалифицировался в финал, однако в соцсетях стал одним из главных героев соревнований. А позже стало известно, что один из сайтов для взрослых уже предложил Антони сняться в 60-минутном шоу на камеру. За это спортсмен может получить $250 тыс.

Только вдумайтесь, эта сумма почти втрое больше той, которую Аммирати получил бы в случае победы на Играх, но олимпиец пока не согласился, заявив, что ему надо серьезно обдумать предложение.

Женская сборная Канады по футболу следила за соперницами с помощью дрона

Перед первым туром группового этапа трех членов канадской сборной неожиданно обвинили и уличили в шпионаже за Новой Зеландией - беспилотник, управляемый одной из них, кружил над тренировочной базой соперниц. В итоге с Канады сняли шесть очков, ассистентку главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди отстранили, а тренер Беверли Пристман ушла сама. И все это произошло даже до официального начала соревнований...

Итальянский чемпион провел ночь под скамейкой на улице

Итальянец Томас Чеккон запомнился в Париже не только золотой медалью в плавании на 100 метров на спине, но и активной и очень острой критикой условий проживания атлетов в олимпийской деревне, в частности итальянец заявил, что из-за жары имел серьезные проблемы со сном. Видимо, именно поэтому Томас решил спать в другом месте: его коллега из Саудовской Аравии сфотографировал и выложил в интернет фото Чеккона, который расстелил матрас на траве возле скамейки и заснул там.

Нестандартное предложение руки и сердца

Еще одним мемом закончился финал женского стипль-чеза. Француженка Алис Фино сделала предложение своему парню на глазах многотысячного стадиона, поставив парня в неловкое положение, намекая на его нерешительность.

Еще до Олимпиады Алис Фино решила: если выбежит из девяти минут в стипль-чеге, то осуществит свой замысел! Так и случилось, ее результат - 8.58, он не позволил попасть в призы (4-е место), но помог в создании семьи.

Селфи корейцев из Южной и Северной Кореи

В смешанном миксте по настольному теннису Южная Корея выиграла бронзу, а КНДР сенсационно завоевала серебро. Cпортсмены из этих стран поздравили друг друга с наградами – cначала пожали руки, а потом даже сделали совместное селфи!

In a rare showing of cross-border goodwill, silver medalists from North Korea posed with bronze medalists from South Korea — along with gold medalists from China — for a podium selfie. pic.twitter.com/cM5kCwxmK0 — TSN (@TSN_Sports) July 31, 2024

Олимпийским чемпионам дарили пожизненные запасы лапши, курицы и услуги гастроскопии

В разных странах атлеты получают разные суммы призовых, но некоторых спортсменов по-особенному награждали за медали. Например, филиппинец Карлос Юло после двух золотых наград в гимнастике получил на родине пожизненный запас лапши, курицы и печенья. К тому же он после 45 лет может пожизненно делать колоноскопию и наблюдаться у гастроэнтеролога абсолютно бесплатно.

На гребне волны: есть новый претендент на Пулитцеровскую премию

Популярными в интернете стали не только смешные кадры с Олимпиады, но и фотографии, поражающие своей красотой.

Один из таких снимков был сделан очень далеко от Парижа - у берегов острова Таити в Тихом океане, где проходили соревнования по серфингу. Фотографу удалось поймать момент, когда бразилец Габриэль Медина после успешного покорения волны взлетел над ней и поднял указательный палец, празднуя свой удивительный трюк.

This shot of Gabriel Medina is ABSOLUTELY UNREAL ???? ????



( ????: Jerome Brouillet) pic.twitter.com/4JQNI4olsi — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2024

"Сделать снимок было несложно. Главное было предугадать момент и то, где Габриэль выскочит из-за волны", - сказал фотограф.