Знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия ОИ

Итальянский пловец олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.

"Вечером на церемонии закрытия я сломал локоть. Правда, не во время шествия с флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь в строй", — написал Пальтриньери в своём аккаунте в социальных сетях.

29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали в плавании вольным стилем — серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м.