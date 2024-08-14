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Знаменосец сборной Италии Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия ОИ
Спортсмену уже провели операцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский пловец олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.
"Вечером на церемонии закрытия я сломал локоть. Правда, не во время шествия с флагом. Уже провели операцию. Скоро вернусь в строй", — написал Пальтриньери в своём аккаунте в социальных сетях.
29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали в плавании вольным стилем — серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м.
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