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Около 100 росийских и белоруских атлетов примут участие в Паралимпийских играх в Париже

Олимпиада

Организаторы продолжают допускать спортсменов из страны-агрессора

Около 100 росийских и белоруских атлетов примут участие в Паралимпийских играх в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал количество нейтральных параатлетов с российским и белорусским паспортами на Паралимпийских играх в Париже.

"В Париже будет 90 нейтральных паралимпийцев с российским паспортом и 8 нейтральных паралимпийцев с белорусским паспортом", — говорится в заявлении.

Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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