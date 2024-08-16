Около 100 росийских и белоруских атлетов примут участие в Паралимпийских играх в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал количество нейтральных параатлетов с российским и белорусским паспортами на Паралимпийских играх в Париже.

"В Париже будет 90 нейтральных паралимпийцев с российским паспортом и 8 нейтральных паралимпийцев с белорусским паспортом", — говорится в заявлении.

Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.