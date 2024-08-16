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Около 100 росийских и белоруских атлетов примут участие в Паралимпийских играх в Париже
Организаторы продолжают допускать спортсменов из страны-агрессора
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал количество нейтральных параатлетов с российским и белорусским паспортами на Паралимпийских играх в Париже.
"В Париже будет 90 нейтральных паралимпийцев с российским паспортом и 8 нейтральных паралимпийцев с белорусским паспортом", — говорится в заявлении.
Напомним, что соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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