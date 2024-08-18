Ольга Харлан: Звания меня не меняют. Я всегда стараюсь оставаться такой, какая я есть

На Олимпиаде-2024 Ольга Харлан вписала свое имя в историю отечественного спорта. Наша саблистка завоевала там две медали (бронза в индивидуалке и золото в командных соревнованиях) и в итоге стала самым титулованным призером Украины на Олимпийских играх, имея теперь шесть наград с этих соревнований. Спортсменка в интервью UA-Футбол рассказала о болельщицкой атмосфере в Париже, влияние войны на подготовку к Играм и о дальнейших планах после соревнований во Франции.

Как сборная смогла в условиях войны подготовиться к Олимпиаде? Была ли эта подготовка в Украине? Помогали ли Минспорта и НОК?

Мы большую часть времени подготовки провели в Италии. Нам удалось подготовиться в более спокойной обстановке, но, все же, это очень далеко от дома, мы родных своих не видели. Я, например, свою семью видела два раза в год. Я приезжала на один день к родителям в Николаев, потому что я там базируюсь в Киеве, а в столице живут сестра с племянником. Когда я знала, что я еду больше, чем на две недели в Украину домой, то я ехала на машине, а это - две тысячи километров, 24 часа за рулем. Раз в год я так делала. Так было в апреле, я ехала сама за рулем из Италии в Киев. Пять дней ты находишься дома, потому что двое суток ты тратишь на переезд. Потом из Киева я ездила в Николаев, потому что я хочу увидеть родителей, бабушку. Старалась тоже выделить время на встречу с друзьями, но это не всегда получалось и мои друзья входили в мое положение. Они по мне очень сильно скучают, но я физически не успеваю, и поэтому я очень мало их видела.

Например, у Елены Кравацкой есть ребенок - мальчик Иван. Он находился в Одессе и этот город обстреливают также, как и все города Украины. Нам было трудно, но мы понимали, что в тех условиях, в которых сейчас тренируемся, мы должны подготовиться очень хорошо и достойно выступить.

Конечно, Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет, федерация фехтования Украины нас поддерживали в этом. Они делали все возможное, чтобы мы не беспокоились о том, что мы должны возвращаться домой, потому что нет финансов. Мы сидели там [в Италии] и тренировались, и уже так думаем, что мы закончим Олимпиаду, поедем домой и будем проводить здесь столько времени, сколько захотим.

С какими трудностями в плане подготовки или во время соревнований на Олимпиаде, вы сталкивались?

Самое сложное - это война в нашей стране, это новости, это обстрелы наших городов. Мы всегда следили за этим. Кажется, у нас были соревнования в Бельгии и как раз тогда вся моя семья была здесь, в Николаеве, и обстреляли город. Мне там надо было фехтовать, вроде, за третье место в командных соревнованиях, через 10 минут выходить на дорожку, а я в телефоне пишу моим родителям и сестре, а они не отвечают - потому что они в подвале, где нет связи. Я начинаю нервничать очень сильно, потому что ждала хоть какого-то ответа в той ситуации. Вот такие моменты мы чувствовали.

Наш итальянский тренер Андреа Теренцио (также есть украинский специалист Евгений Стеценко) входил в наше положение. Вообще, он не разрешает спортсменам использовать телефоны во время тренировок, но нам разрешал, потому что понимал, что мы все должны быть с родными на связи всегда: и во время соревнований и на тренировках. Конечно, мы переживали и чувствовали то, что происходит в Украине, поэтому тренировки не были положительными вообще. Если бы он [Андреа Теренцио] не входил в наше положение, я не думаю, что у нас бы что-то получилось. Он считает себя, и мы его считаем также, частью Украины. Можно сказать, что он наполовину украинец.

Что вы чувствовали, когда в борьбе за "бронзу" с кореянкой Чхве Се Бин уступали со счетом 5:11? Были какие-то мысли в эти моменты?

Во-первых, у меня было очень подавленное состояние перед тем, как выходить на дорожку. Я до этого фехтовала два раза за "бронзу" на двух Олимпиадах. Для меня это ужасное ощущение, потому что если ты проигрываешь, у тебя нет вообще никакой медали. То есть ты должен отдать уже последнее, что у тебя есть, потому что это единственный шанс на медаль. Если ты проиграешь в финале, все же ты с медалью. Да, у тебя нет "золота", но тогда у тебя точно есть медаль, а здесь - нет, то есть ты "или пан, или пропал". И у меня вот такое было ощущение, что я опять в своем ночном кошмаре и то, что я не хотела очень сильно фехтовать за третье место. Может поэтому и был такой счет [5:11], потому что я не была именно в фехтовании. Эмоций у меня не было. Я, может, даже себе говорила, что я там сдалась. Может так и будет, но потом я нанесла два удара, потом еще два удара, то есть счет уже был не такой критический, не такой страшный. Я тогда увидела, что да, это возможно. Меня очень сильно поддерживал зал и я чувствовала, как они мне добавляют энергии. Я уже абстрагировалась даже от тренера. Я понимала, что если я там себя не успокою, не приму то, что я могу проиграть, то не буду отдаваться на полную для того, чтобы выиграть.

Кстати, о поддержке зала. Как вам атмосфера поддержки на Олимпиаде в Париже?

Было очень классно, потому что, сравнивая с Токио - там вообще не было болельщиков и не было никакого ощущения, что это Олимпиада. Все же, Олимпиада - это такой праздник спорта и на этих соревнованиях творится новая история, новые герои, появляются новые сенсации. В Токио этого не было, поэтому я не чувствовала это как именно Олимпиаду. И поэтому я не была готова морально к тому, что это Олимпиада. Я уже там проиграла до того, как выходила на дорожку. Но сейчас это было совсем другое. Здесь была невероятная публика. В некоторых моментах она мешала, когда фехтовала против француженки [Сары Бальцер, - Прим.ред.]. Это просто без вариантов. Да, конечно, она дома и у нее такая поддержка и это все работает очень хорошо. Но у команды, как видите, это не сработало. Может, они очень сильно волновались. Я не знаю, это у меня такие наблюдения. Когда я фехтовала за "бронзу", то они так восприняли это, как какое-то шоу, понимаете? То есть, я 11:5 проигрывала и тут начала догонять. Это их взбодрило и они хотели, чтобы я выиграла. Как со стороны смотреть, то это очень классная история для болельщиков.

В течение ваших выступлений на Олимпийских играх, вы неоднократно демонстрировали, что уступая в счете, можете переломить ход схватки и завершить ее в вашу пользу. В чем заключается ваш секрет таких камбэков?

Нет секрета на самом деле. В такие моменты, видите, у меня получается, но также было миллион ситуаций, когда и не получалось. Было очень много поединков, когда девушки вытягивали эти бои. Например, чемпионат Европы, который был за месяц до Олимпиады. Алина Комащук и Елена Кравацкая очень классно фехтовали в финале, а я вот не могла фехтовать, у меня не получалось и я проиграла все бои, которые я фехтовала, а девушки тянули. Я понимаю, что Олимпийские игры - это другие соревнования, и там очень много стоит на кону. Может, в этот момент у меня вырабатывается какой-то механизм, где я просто наслаждаюсь этим моментом. После Токио, когда у меня не получилось, я была несчастной на той Олимпиаде. Я себе сказала, что на следующую Олимпиаду хочу попасть только командой, а не через wild card, который мне дали после ЧМ в "индивидуалке". Я хочу разделить этот момент не сама, как это было в Токио, потому что командой мы не квалифицировались. Сказала себе, что хочу реально насладиться Олимпиадой, всеми аспектами: пойти на открытие, почувствовать все это давление, которое там на меня было, потому что, конечно, все хотели от меня золото. Понимала, что мне очень важно сконцентрироваться на своих действиях, а не на своих эмоциях. В то же время, я не отталкивала свои эмоции, а их принимала и сделала все для того, чтобы у меня были люди, поддержка.

Моя сестра мне очень сильно помогала в том, чтобы я чувствовала себя уверенной и ментально была очень спокойной, но мне было трудно. Я очень сильно волновалась: я не ела, не спала, но понимала, что так должно быть, потому что это очень важные соревнования. В те моменты, когда я фехтовала в финале, осознала, что очень хочу победы, потому что команда Южной Кореи была тем соперником, у которого можно выиграть. Если бы пришлось фехтовать в финале против Франции, то их было бы гораздо труднее победить, потому что соревноваться против такой команды, еще и у них дома, то домашние стены им могли бы сыграть на пользу. Поэтому в этот момент я просто насладилась и мы забрали свое, девушки меня поддерживали и морально, и на дорожке. Мы прежде всего были командой. Это касается также наших тренеров и всех, кто нас поддерживал.

После Олимпиады в Токио, где вы нашли силы для того, чтобы продолжать соревноваться и тренироваться дальше?

Их очень трудно было найти, но я считала, что это необходимо сейчас, потому что когда ты, твоя семья и страна проходите через войну, твоя жизнь ставится на паузу. Ты просто не знаешь, что будет завтра. У всех жизнь изменилась. Единственный механизм, который давал мне идти вперед, — это что-то делать, жить. Фехтование осталось тем, что меня связывало с жизнью до войны. Я понимала, что в случае отказа от этого занятия, то у меня вообще ничего не останется и я не буду знать, что делать дальше... Я просто не хотела менять это. Фехтование всегда было со мной, поскольку я им живу 22 года. Было понимание, что там будет Олимпиада и просто у нас была цель, которую мы поставили себе, чтобы поехать на Олимпиаду и достойно выступить. Поэтому вот что меня вдохновляло больше всего. И, конечно, меня очень мотивировала та мысль, что ребятам и девушкам, которые сейчас нас защищают, им гораздо хуже. Они находятся в гораздо худших условиях, и они не останавливаются. Им очень трудно и у них нет другой мысли, как идти вперед и защищать нас, убивать россиян, освобождать наши территории и защищать наши семьи. Поэтому я просто не имею права от этого отказаться и сказать, что мне трудно. В общем, трудно сейчас всем, а кому-то - и гораздо труднее.

В прошлом году Международная федерация фехтования была одной из первых, кто вернул россиян к соревнованиям во время полномасштабного вторжения. Очень хорошо помню, что тогда вы лично, вместе с нашей федерацией и другими спортсменами, пытались противостоять этому, чтобы не допустили их, хотя, к сожалению, произошло иначе. Вопрос следующий: на сегодня, по вашему мнению, изменилось ли видение относительно россиян у тех функционеров, кто их продвигал? Удалось ли уменьшить это российское влияние?

Мы вместе со спортсменами, НОК, Минспорта, ФФУ, сделали все возможное, чтобы не допустить этого. Но противодействовать той системе, которая была выстроена просто десятилетиями, - это очень трудно. Но нам удалось сделать, что никто из их фехтовальщиков не был на Олимпиаде, - это уже очень большая победа. Насколько вы знаете, то там влияние очень большое и они не попали на эти соревнования. Это те топовые спортсмены, которые также служат в российской армии, которая сейчас нас убивает. То есть МОК именно этими рекомендациями [один из критериев - не находиться в рядах вооруженных сил или других военных формирований - Прим.ред.] они закрыли им ход к квалификации на ОИ, к соревнованиям они не смогли квалифицироваться и поэтому они не попали на Олимпиаду. В то же время, теннисистов они допустили и считаю, что сейчас, может, смотрят на то, чтобы их вернуть ... Все это зависит от Международного олимпийского комитета, от их рекомендаций, которые, я надеюсь, что они не изменят, потому что война еще продолжается в Украине и никто не знает, когда она завершится. А мы надеемся, что скоро. Я верю, что все будет хорошо и они все же будут сидеть у себя дома и фехтовать на своих играх "Брикс" или в "Играх дружбы". Я считаю, что это их уровень и больше им не нужно никуда ездить.

Иностранные спортсмены, функционеры интересовались у вас о ходе войны в Украине во время Олимпиады?

Да, конечно, много было людей, спортсменов. Когда были в олимпийской деревне, то многие люди подходили, просили у нас значки с украинской символикой. Это было очень приятно. Я раздала все свои значки, а их там было штук 20, наверное. Многие спрашивали о войне, многие говорили, что они очень нас поддерживают, гордятся нами. Мы чувствовали эту поддержку на Олимпиаде. У нас не было долгих разговоров, потому что, к сожалению, мы знаем, что такое война. А они не знают и не хотят знать. Я это понимаю, и в нужный момент, когда мы можем сказать что-то, то напоминаем всем о войне в Украине, о спортсменах, которые не могли приехать, потому что их убили там. У кого-то из наших спортсменов могут воевать кто-то из родителей, у кого-то там друзья, братья или сестры.

А какой была первая реакция вашего парня [итальянский саблист Луиджи Самеле выиграл "бронзу" на ОИ-2024], когда вы стали двукратной олимпийской чемпионкой? Как он отреагировал?

Он был очень рад. Он всегда удивляется мне, а я ему удивляюсь, потому, что в последние времена это было очень тяжело все, и у него, и у меня. Мы просто не верили, что это так происходит, потому что в реальной жизни у тебя складывается все наоборот, - все не так, как ты хочешь. А тут получилось так, как мы захотели! Мы вдвоем возвращаемся с тремя медалями с Олимпиады и это, безусловно, успех для нас как для спортсменов. Он очень гордится тем, что я украинка и он даже говорил, что она по-другому не может, потому что она украинка. И знаете, звания - они меня не меняют. Я всегда стараюсь оставаться такой, какая я есть. Людям, может, виднее, но для себя я такая, какой была всегда.

Сейчас мы знаем одно - хотим отдохнуть. У нас будет долгожданный совместный отпуск, о котором мы мечтали очень давно, пять лет. Я живу моментом, потому что, к сожалению, эти моменты проходят. Я наслаждаюсь тем, что встречаю своих знакомых или друзей, которых очень давно не видела. Довольна тем, что я прихожу в свою школу в Николаеве и вижу очень много детей, которым я могу показать олимпийские медали. Потом мы поедем отдыхать, а потом уже будем делать что-то другое.

Вы знаете, с войной мы перестали строить долгосрочные планы. Так было до Олимпиады и так будет после, потому что мы не знаем, что будет завтра. Но на какой-то короткий период мы можем себе запланировать какую-то поездку, это было до Олимпиады. Если честно, мы так себе сказали, что неважно, как сложится для нас Олимпиада, мы все равно поедем в отпуск. Мы будем стараться жить жизнью. Но сейчас есть такой приятный бонус, потому что выиграли три олимпийские медали, поэтому отдых пройдет лучше.

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