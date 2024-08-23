Мать Ольги Харлан о своей дочери: С медалями она была бы или без них, она все равно для меня самая лучшая

Парижская Олимпиада была свидетелем немалых свершений и исторических достижений. Среди них выделяется украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила там две медали: «бронзу» в индивидуалке и „золото“ в команде. Эти достижения воочию видели ее родные, в частности мать Ирина Харлан. В интервью UA-Футбол она поделилась своими эмоциями от выступления дочери на Играх-2024.

- Ирина Гариевна, какие были ваши впечатления от выступлений вашей дочери, Ольги Харлан, на Олимпиаде в Париже?

- Это просто было настолько большой всплеск эмоций, что я до сих пор не могу переварить! Когда она уже два раза была третьей на Олимпиадах, то когда она проиграла француженке за выход в финал, мне казалось, что вот сейчас рухнет все. Я не знала как она это все переживет… Когда она выходила на последний бой за бронзовую медаль, на телевизоре показали ее лицо. Это было до такой степени сосредоточенное лицо и я уже тогда поняла, что она сейчас порвет всех. Видно было, как у нее в голове эти мысли шевелятся. Ну и потом, когда она начала в первой половине боя проигрывать, тогда у меня земля уходила из-под ног. Я все думала: “Боже, может, чудо какое-то произойдет? Может, у нее что-то произойдет в голове, и она начнет думать и хорошо мыслить, и все у нее получится?!” И когда она победила, я от радости выскочила со второго ряда и так кричала, что могла охрипнуть там на месте! Я потом оборачиваюсь и вижу, что французские волонтерки плачут от счастья, поздравляют меня. Тогда я поняла, что мой ребенок какой-то феномен, что она сделала победное возвращение.

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А вот впечатление от команды, когда они выходили бороться за первое место, уже тогда в душе понимала, что они выиграют золото, потому что так должно быть, они очень старались. Когда они выходили, была видна уверенность в каждой из девочек, что они сделают все, чтобы победить. Мое первое впечатление от выигранного золота: “неужели, неужели опять Оля это сделала?!” Это были слезы радости, у меня были такие эмоции, что я там прыгала от счастья вместе со своей старшей дочкой. Мы побежали к ним поближе, но нас не пускали волонтеры. Пока моя старшая дочка договаривалась с ними, я через ленточку перелезла, побежала к Оле, потому что это мой ребенок и он совершил такое, что просто не описать словами. После того как она разделила первые мгновенья победы со своими девченками и тренерами, Оля подошла ко мне и сказала: “мама, мы олимпийские чемпионы, и я не понимаю, как все произошло! Я не знаю!” Я там плакала от радости и вообще все девчата у нас молодцы! Это уже третий раз я побывала на Олимпиаде и на каждой из них Оля выигрывала медаль. Из-за коронавируса не смогла поехать в Токио и Оля сказала, что ей нужна наша поддержка и видите как сложилось: в Рио, в Лондоне, в Париже мы были и она там олимпийские медали завоевала.

- Во время подготовки Ольги к Олимпиаде, насколько морально было вам тяжело информировать ее об обстановке в Николаеве из-за полномасштабной войны?

- Оля нам очень сильно помогает, поддерживает нас. В начале [полномасштабного вторжения] она договорилась со своим знакомым, чтобы мы переехали в Киев, в частный дом. Нас было четверо: мой муж, старшая дочь с годовалым сыном и я, а также еще с нами были одна собака и кот. Позже старшая дочь с ребенком и котом отправились к границе ближе к Черновцам и на границе Оля их встретила и забрала на своей машине. Оля тогда из Италии ехала на ней до границы. Мы какое-то время пожили в Ивано-Франковске, нам Оля вместе с волонтерами помогли найти там квартиру. Когда мы узнали, что вражеские танки были в городе и рядом с нашим домом был прилет, мы с мужем решили поехать домой. В нашем доме живут мужа мама и брат с семьей. Оля уговаривала нас оставаться, мы понимаем, что они хотели нас обезопасить, но ведь знаете, "везде хорошо, а дома лучше."

Мы выехали в Николаев в тот день, когда россияне попали ракетой в нашу облгосадминистрацию, где погиб отец Елены Хомровой [Хомровая – олимпийская чемпионка 2008 г. По фехтованию]… Дети все время звонили, чтобы мы выезжали, потому что здесь было ужасно. Мы жили в полуподвальном помещении, бомбили нас ужасно, рядом тоже прилетало. Дети со слезами уговаривали нас уезжать, но мы не могли бросить бабушку. Она была уже старенькая, очень плохо ходила и за это время она умерла. У меня также в Новой Одессе родители были, поэтому мы не могли уехать. И вот так мы на расстоянии общались, я слышала ее состояние. Все на нервах, но она очень сильно помогала нам. Я вообще не представляю, как человек может после таких переживаний, сумела еще встать на ноги и делать свою работу, причем очень хорошо ее делала.

- К вам уже пришло осознание того, что ваша дочь стала первой в истории украинского спорта, шестикратным призером Олимпийских игр?

- Вы знаете, для меня Оля - это моя дочь, она всегда остается такой, как она есть. Когда она выиграла золоту медаль, я позвонила мужу в Николаев и говорю ему: “Гена, мы с тобой родили такого человека, титана, феномена какого-то! Ты можешь себе представить, что мы этого ребенка родили? И вот она выросла в такую сильную женщину, которая смогла победить!”

Осознание того, что она легенда… Вот я сижу, допустим, в ее доме, в кабинете, там у нее очень много кубков, очень много наград и мне это осознание, что она лучшая, оно всегда было. А сейчас она поднялась еще на ступеньку выше. Есть осознание в том, что это особенный человек, не такой, как все. Вообще, я горжусь своей дочерью, и я очень рада, что у нее так получилось, и что все старания были не напрасны. Когда в 2008-м году они командой заняли первое место на Олимпиаде, тогда был просто шок. Шок был от того, что у нее может получиться всё. И я всегда говорила ей, что ты самая лучше и лучше всех фехтуешь, самый лучший человек. С медалями она была бы или без них, она все равно для меня лучшая.