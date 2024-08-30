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Одесская мэрия разместила билборд и перепутала олимпийских призёров
Халатность или желание выделить средства на еще один заказ?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Досадную ошибку допустили одесские рекламщики, которые делали по заказу мэрии билборд с приветствием спортсменок, представлявших Украину на Олимпийских играх 2024 года.
Как сообщает спортивный обозреватель "Думской" Виталий Хемий, на щите с изображением олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих — подпись со словами благодарности в адрес другой атлетки, бронзового призера Ирины Геращенко.
“К сожалению, произошла досадная ошибка, включился человеческий фактор. Управление рекламы приносит свои извинения спортсменке. Все будет исправлено”, — заявили в мэрии.
Новый макет готов, его распечатают и заменят на щите.
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