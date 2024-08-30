Одесская мэрия разместила билборд и перепутала олимпийских призёров

Досадную ошибку допустили одесские рекламщики, которые делали по заказу мэрии билборд с приветствием спортсменок, представлявших Украину на Олимпийских играх 2024 года.

Как сообщает спортивный обозреватель "Думской" Виталий Хемий, на щите с изображением олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих — подпись со словами благодарности в адрес другой атлетки, бронзового призера Ирины Геращенко.

“К сожалению, произошла досадная ошибка, включился человеческий фактор. Управление рекламы приносит свои извинения спортсменке. Все будет исправлено”, — заявили в мэрии.

Новый макет готов, его распечатают и заменят на щите.