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Паралимпиада-2024. Украинцы Дидух и Шинкарева – бронзовые призеры в настольном теннисе
Еще одна медаль для нашей страны
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские паралимпийцы Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзовую награду на главных играх четырехлетия.
Наш дуэт в дисциплине "микст, парный настольный теннис" в полуфинальном поединке проиграли представителям Китая Чжао Шуай и Мао Цзиндзянь.
В этом виде программы поединка за бронзу нет, так что наши паралимпийцы вместе с представителями Польши (которые в своем полуфинале проиграли другой китайской паре) разделят третье место пьедестала почета.
В активе Украины теперь 9 наград – 1 золото, 5 серебряных медалей и 3 бронзовые.
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