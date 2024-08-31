Паралимпиада-2024. Украинцы Дидух и Шинкарева – бронзовые призеры в настольном теннисе

Украинские паралимпийцы Виктор Дидух и Ирина Шинкарева завоевали бронзовую награду на главных играх четырехлетия.

Наш дуэт в дисциплине "микст, парный настольный теннис" в полуфинальном поединке проиграли представителям Китая Чжао Шуай и Мао Цзиндзянь.

В этом виде программы поединка за бронзу нет, так что наши паралимпийцы вместе с представителями Польши (которые в своем полуфинале проиграли другой китайской паре) разделят третье место пьедестала почета.

В активе Украины теперь 9 наград – 1 золото, 5 серебряных медалей и 3 бронзовые.