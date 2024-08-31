Паралимпиада-2024. Сразу две медали берут украинцы в толкании ядра

Украинские паралимпийцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую награды на главных играх четырехлетия.

Наш дуэт в дисциплине "толкания ядра" продемонстрировал результаты 16,12 и 16,11 метров, что позволило ребятам занять 2 и 3 места соответственно.

Золото в этом виде программы завоевал представитель Узбекистана Элбек Султонов с результатом 16,45 метров.