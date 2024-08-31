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Паралимпиада-2024. Сразу две медали берут украинцы в толкании ядра

Олимпиада

К сожалению, без золота

Паралимпиада-2024. Сразу две медали берут украинцы в толкании ядра

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские паралимпийцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали серебряную и бронзовую награды на главных играх четырехлетия.

Наш дуэт в дисциплине "толкания ядра" продемонстрировал результаты 16,12 и 16,11 метров, что позволило ребятам занять 2 и 3 места соответственно.

Золото в этом виде программы завоевал представитель Узбекистана Элбек Султонов с результатом 16,45 метров.

В активе Украины теперь 11 наград – 1 золото, 6 серебряных медалей и 4 бронзовых.

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