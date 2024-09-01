Украина завоевала 20-ю медаль Паралимпийских игр-2024 и она золотая

Украинская спортсменка, представительница прыжков в длину Оксана Зубковская завоевала золотую награду на главных соревнованиях четырехлетия в Париже (Франция).

Наша соотечественница в классе Т12 продемонстрировала результат 5,78 метра и не оставила шансов конкуренткам. Серебро в активе испанки Сары Мартинес (5,40), а бронза – у алжирки Линды Хамри (5,30).

Оксана стала пятикратной паралимпийской чемпионкой – наша спортсменка брала золото в Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио (2016) и Токио (2020).

Для нашей команды это уже 20 медаль на Паралимпийских играх 2024 – в активе украинцев 2 золота, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.