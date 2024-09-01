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Академическая гребля. Украинец Полянский – серебряный призер Паралимпийских игр-2024

Олимпиада
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С днем ​​рождения, Роман

Академическая гребля. Украинец Полянский – серебряный призер Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский паралимпиец, представитель гребли Роман Полянский завоевал серебряную награду на главных играх четырехлетия.

Наш спортсмен в классе PR1 в заезде на 2000 м показал время 9.14,47 минут, что позволило ему финишировать на второй позиции. Золото завоевал представитель Британии Бенджамин Притчард (9.03,84), а ТОП-3 замкнул Гиакомо Перини (9.16,38) из Италии.

Напомним, что Полянский – мировой рекордсмен на этой дистанции. В 2023 году в Италии Роман показал время 8:50,38 минут. На уровне Паралимпийских игр – это третья медаль для нашего спортсмена (золото Токио 2020, золото Рио 2016).

В активе нашей команды уже 21 медаль – 2 золота, 10 серебряных и 9 бронзовых.

Напомним, что ранее Украина завоевала вторую золотую медаль ПИ-2024.

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