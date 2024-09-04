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Участница Олимпиады-2024 по легкой атлетике попала в больницу после того, как ее поджег парень
Женщина получила 80% ожогов тела
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Участница Олимпийских игр-2024 в беговом марафоне Ребекка Чептегей находится в больнице с многочисленными ожогами тела. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию угандийского города Эндебес, спортсменка подверглась атаке от своего парня Диксона Ндиемы Магаранча.
Кениец облил легкоатлетку бензином из канистры. Событие произошло на этой неделе в доме Ребекки во время ссоры между ней и Диксоном по поводу земельного участка. Спортсменку спасли соседи, которые жили рядом и услышали ссору между людьми. Женщина с 80% ожогами тела находится в больнице города Элдорет. Ее парень также находится в больнице, который получил ожоги 30% тела.
Дональд Рукаре, президент Олимпийского комитета Уганды, заявил, что спортсменка подверглась «жестокому нападению» и пожелал ей полного выздоровления. Федерация легкой атлетики Уганды также выразила сожаление по поводу инцидента, заявив на X, что Чептегей «получил серьезные травмы».
Добавим, что на Олимпийских играх в женском марафоне 33-летняя спортсменка финишировала 44-й с результатом в 2 ч. 32 мин и 14 сек.
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