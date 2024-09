Олимпийская спортсменка Ребекка Чептегей умерла через несколько дней после того, как ее поджег парень

Несколько дней назад в Уганде произошла ужасная трагедия: участницу Олимпиады-2024 Ребекку Чептегей поджег ее парень, кениец Диксон Ндиема Магаранч. Спортсменка попала в больницу, получив 80% ожогов тела. Однако, сегодня Федерация легкой атлетики Уганды сообщила о смерти Ребекки Чептегей, которая несколько дней находилась в критическом состоянии.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая сегодня рано утром трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром", - говорится в заявлении местной федерации.

BREAKING NEWS????????

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE