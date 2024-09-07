Фехтование на шпагах. Женская сборная Украины будет бороться за золото Паралимпийских игр-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал Паралимпийских игр-2024. В матче 1/2 главных соревнований четырехлетия наши девушки одолели представительниц Таиланда.

Счет поединка 45-42 в пользу украинок.

В решающем поединке за золото Паралимпиады наши соотечественницы будут сражаться против сборной Китая. Старт – сегодня, 7 сентября в 21:00 по Киеву .

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 золото в командной сабле завоевала сборная Украины, которая в финале одолела Южную Корею.