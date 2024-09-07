Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фехтование на шпагах. Женская сборная Украины будет бороться за золото Паралимпийских игр-2024
Шлеш-беки из Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал Паралимпийских игр-2024. В матче 1/2 главных соревнований четырехлетия наши девушки одолели представительниц Таиланда.
Счет поединка 45-42 в пользу украинок.
В решающем поединке за золото Паралимпиады наши соотечественницы будут сражаться против сборной Китая. Старт – сегодня, 7 сентября в 21:00 по Киеву.
Напомним, что на Олимпийских играх-2024 золото в командной сабле завоевала сборная Украины, которая в финале одолела Южную Корею.
Популярное сейчас
- "Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
- Украина - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 7.09.2024
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Участница Олимпиады-2024 по легкой атлетике попала в больницу после того, как ее поджег парень
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans