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Фехтование на шпагах. Женская сборная Украины будет бороться за золото Паралимпийских игр-2024

Олимпиада
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Шлеш-беки из Олимпиады

Фехтование на шпагах. Женская сборная Украины будет бороться за золото Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал Паралимпийских игр-2024. В матче 1/2 главных соревнований четырехлетия наши девушки одолели представительниц Таиланда.

Счет поединка 45-42 в пользу украинок.

В решающем поединке за золото Паралимпиады наши соотечественницы будут сражаться против сборной Китая. Старт – сегодня, 7 сентября в 21:00 по Киеву.

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 золото в командной сабле завоевала сборная Украины, которая в финале одолела Южную Корею.

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