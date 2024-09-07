Анастасия Гарник – паралимпийская чемпионка в Париже по дзюдо

Украинская спортсменка Анастасия Гарник завоевала "золото" на Паралимпийских играх-2024. В финале дисциплины "дзюдо, до 70 кг" наша спортсменка победила представительницу Бразилии Эрику Зоагу.

Поединок завершился приемом "ипон" от Анастасии (10:0).

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Напомним, что Гарник – чемпионка мира 2022 года и чемпионка Европы 2022, 2023. На прошлой Паралимпиаде в Токио наша соотечественница была пятой.