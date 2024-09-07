Плавание. Игорь Нимченко – бронзовый призер Паралимпийских игр-2024 на 200-метровке вольным стилем

Украинский пловец Игорь Нимченко завоевал бронзовую награду Паралимпийских игр-2024. На дистанции 200 метров вольным стилем наш спортсмен финишировал третьим.

Время Нимченко – 2.13,73 минуты. Золото у представителя Италии Стефано Раймонди (2.10,24), а серебро – у австралийца Кола Пирса (2.12,79).

Это вторая медаль для Нимченко на Играх в Париже. Ранее Игорь брал серебро в 100-метровке баттерфляем.