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Плавание. Игорь Нимченко – бронзовый призер Паралимпийских игр-2024 на 200-метровке вольным стилем
Еще одна награда
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Игорь Нимченко завоевал бронзовую награду Паралимпийских игр-2024. На дистанции 200 метров вольным стилем наш спортсмен финишировал третьим.
Время Нимченко – 2.13,73 минуты. Золото у представителя Италии Стефано Раймонди (2.10,24), а серебро – у австралийца Кола Пирса (2.12,79).
Это вторая медаль для Нимченко на Играх в Париже. Ранее Игорь брал серебро в 100-метровке баттерфляем.
В активе Украины уже 73 медали – 19 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая.
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