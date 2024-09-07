Украинец Назаренко – чемпион Паралимпийских игр по дзюдо

Украинский спортсмен Александр Назаренко завоевал золото на Паралимпийских играх-2024. В финале дисциплины "дзюдо, до 90 кг" наш спортсмен победил француза Элиса Латчоуманая.

Поединок завершился в пользу Александра благодаря единственному "вазари". Также в течение стычки Назаренко получил два "шидо".

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Напомним, что украинец – серебряный призер Рио 2016 и бронзовый Токио 2020. Также в 2018 году Назаренко выигрывал чемпионат мира, а в 2022 году был бронзовым призером мундиаля.