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Украинец Назаренко – чемпион Паралимпийских игр по дзюдо
Просто невероятный день
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Александр Назаренко завоевал золото на Паралимпийских играх-2024. В финале дисциплины "дзюдо, до 90 кг" наш спортсмен победил француза Элиса Латчоуманая.
Поединок завершился в пользу Александра благодаря единственному "вазари". Также в течение стычки Назаренко получил два "шидо".
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Напомним, что украинец – серебряный призер Рио 2016 и бронзовый Токио 2020. Также в 2018 году Назаренко выигрывал чемпионат мира, а в 2022 году был бронзовым призером мундиаля.
Ранее золото Паралимпиады-2024 по дзюдо
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