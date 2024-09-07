Плавание. Андрей Трусов – чемпион Паралимпийских игр-2024 на 50-метровке баттерфляй

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую награду Паралимпийских игр-2024. На дистанции 50 метров баттерфляй наш спортсмен финишировал первым.

Время Трусова – 28,75 секунды . Серебро у представителя Колумбии Даниэля Сарате (29,08), а бронза – у Егора Ефросинина (без страны).

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Для Трусова это уже пятая медаль Паралимпиады – в активе нашего спортсмена 2 золотых и 3 серебряных награды.