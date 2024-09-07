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Плавание. Андрей Трусов – чемпион Паралимпийских игр-2024 на 50-метровке баттерфляй
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую награду Паралимпийских игр-2024. На дистанции 50 метров баттерфляй наш спортсмен финишировал первым.
Время Трусова – 28,75 секунды. Серебро у представителя Колумбии Даниэля Сарате (29,08), а бронза – у Егора Ефросинина (без страны).
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Для Трусова это уже пятая медаль Паралимпиады – в активе нашего спортсмена 2 золотых и 3 серебряных награды.
Всего в копилке Украины уже 75 медалей – 21 золотая, 23 серебряных и 31 бронзовая.
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