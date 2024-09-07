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Марина Литовченко – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису
В финале к сожалению проигрыш
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Марина Литовченко завоевала серебро на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В дисциплине "настольный теннис, класс WS6" наша спортсменка в решающем матче за золото уступила представительнице Ирака Найла Аль-Дайене.
Счет встречи 3-1 (8-11; 11-4; 12-10; 11-8) в пользу соперницы украинки.
Для Литовченко это третья медаль в карьере на Паралимпийских играх в одиночном разряде. Украинка была чемпионкой Токио 2020 и бронзовой медалисткой Рио 2016.
Всего в копилке Украины уже 76 медалей – 21 золотая, 24 серебряных и 31 бронзовая.
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