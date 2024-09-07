Марина Литовченко – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису

Украинская спортсменка Марина Литовченко завоевала серебро на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В дисциплине "настольный теннис, класс WS6" наша спортсменка в решающем матче за золото уступила представительнице Ирака Найла Аль-Дайене.

Счет встречи 3-1 (8-11; 11-4; 12-10; 11-8) в пользу соперницы украинки.

Для Литовченко это третья медаль в карьере на Паралимпийских играх в одиночном разряде. Украинка была чемпионкой Токио 2020 и бронзовой медалисткой Рио 2016.