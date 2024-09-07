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Марина Литовченко – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису

Олимпиада

В финале к сожалению проигрыш

Марина Литовченко – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марина Литовченко завоевала серебро на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В дисциплине "настольный теннис, класс WS6" наша спортсменка в решающем матче за золото уступила представительнице Ирака Найла Аль-Дайене.

Счет встречи 3-1 (8-11; 11-4; 12-10; 11-8) в пользу соперницы украинки.

Для Литовченко это третья медаль в карьере на Паралимпийских играх в одиночном разряде. Украинка была чемпионкой Токио 2020 и бронзовой медалисткой Рио 2016.

Всего в копилке Украины уже 76 медалей – 21 золотая, 24 серебряных и 31 бронзовая.

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