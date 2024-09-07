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Остапченко и Паламарчук берут две медали в последнем для Украины заплыве Паралимпийских игр-2024
Плавание для нас завершено
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские пловцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук завоевали серебро и бронзу в последнем для нашей страны заплыве на Паралимпийских играх-2024.
Наши соотечественники успешно выступили на дистанции 200 м вольным стилем класс S3.
Время Остапченко – 3.19,76 минут, Паламарчука – 3.33,04 минут. Золото завоевал представитель Турции Умут Унлу (3.19,53). Для Дениса это четвертая медаль Паралимпиады-2024 (1-2-1), а для Паламарчука – вторая бронзовая.
Всего в копилке Украины уже 78 медалей – 21 золото, 25 серебряных и 32 бронзовых.
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