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Остапченко и Паламарчук берут две медали в последнем для Украины заплыве Паралимпийских игр-2024

Олимпиада

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Остапченко и Паламарчук берут две медали в последнем для Украины заплыве Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские пловцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук завоевали серебро и бронзу в последнем для нашей страны заплыве на Паралимпийских играх-2024.

Наши соотечественники успешно выступили на дистанции 200 м вольным стилем класс S3.

Время Остапченко – 3.19,76 минут, Паламарчука – 3.33,04 минут. Золото завоевал представитель Турции Умут Унлу (3.19,53). Для Дениса это четвертая медаль Паралимпиады-2024 (1-2-1), а для Паламарчука – вторая бронзовая.

Всего в копилке Украины уже 78 медалей – 21 золото, 25 серебряных и 32 бронзовых.

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