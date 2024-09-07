Остапченко и Паламарчук берут две медали в последнем для Украины заплыве Паралимпийских игр-2024

Украинские пловцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук завоевали серебро и бронзу в последнем для нашей страны заплыве на Паралимпийских играх-2024.

Наши соотечественники успешно выступили на дистанции 200 м вольным стилем класс S3.

Время Остапченко – 3.19,76 минут, Паламарчука – 3.33,04 минут. Золото завоевал представитель Турции Умут Унлу (3.19,53). Для Дениса это четвертая медаль Паралимпиады-2024 (1-2-1), а для Паламарчука – вторая бронзовая.