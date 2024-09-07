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Фехтование на шпагах. Сборная Украины уступила Китаю в финале Паралимпийских игр-2024
Поздравляем девушек с серебром
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах уступила финал Паралимпийских игр-2024. В главном поединке игр четырехлетия наши девушки уступили представительницам Китая.
Счет 45-37 в пользу представительниц поднебесной.
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Таким образом, Украина завершила Паралимпиаду в фехтовании с тремя медалями – 1 серебряной и 2 бронзовыми.
Всего в копилке Украины уже 78 медалей – 21 золото, 26 серебряных и 32 бронзовых.
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