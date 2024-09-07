  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Фехтование на шпагах. Сборная Украины уступила Китаю в финале Паралимпийских игр-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фехтование на шпагах. Сборная Украины уступила Китаю в финале Паралимпийских игр-2024

Олимпиада

Поздравляем девушек с серебром

Фехтование на шпагах. Сборная Украины уступила Китаю в финале Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах уступила финал Паралимпийских игр-2024. В главном поединке игр четырехлетия наши девушки уступили представительницам Китая.

Счет 45-37 в пользу представительниц поднебесной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, Украина завершила Паралимпиаду в фехтовании с тремя медалями – 1 серебряной и 2 бронзовыми.

Всего в копилке Украины уже 78 медалей – 21 золото, 26 серебряных и 32 бронзовых.

По теме
yellow-arrow
Остапченко и Паламарчук берут две медали в последнем для Украины заплыве Паралимпийских игр-2024
yellow-arrow
Марина Литовченко – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024 по настольному теннису
yellow-arrow
Плавание. Андрей Трусов – чемпион Паралимпийских игр-2024 на 50-метровке баттерфляй
Паралимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости