Фехтование на шпагах. Сборная Украины уступила Китаю в финале Паралимпийских игр-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах уступила финал Паралимпийских игр-2024. В главном поединке игр четырехлетия наши девушки уступили представительницам Китая.

Счет 45-37 в пользу представительниц поднебесной.

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Таким образом, Украина завершила Паралимпиаду в фехтовании с тремя медалями – 1 серебряной и 2 бронзовыми.