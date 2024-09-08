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Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024

Олимпиада
Обновлено

Очень достойная кандидатура

Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 сентября, состоится церемония закрытия Паралимпийских игр-2024. Сборная Украины пройдет ходом главным стадионом Парижа – Стад де Франс.

Начало трансляции – 21:30 по киевскому времени, официальный транслятор – Суспільне Спорт.

Флаг сборной Украины унесет трехкратный призер Паралимпиады, пловец Александр Комаров. В активе спортсмена 1 золото и 2 серебряные медали.

Всего на счету сборной Украины на данный момент 78 наград – 21 золото, 26 серебряных и 32 бронзовых.

Сегодня за медали будут бороться еще четыре украинских параатлета.

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