Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024
Очень достойная кандидатура
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 сентября, состоится церемония закрытия Паралимпийских игр-2024. Сборная Украины пройдет ходом главным стадионом Парижа – Стад де Франс.
Начало трансляции – 21:30 по киевскому времени, официальный транслятор – Суспільне Спорт.
Флаг сборной Украины унесет трехкратный призер Паралимпиады, пловец Александр Комаров. В активе спортсмена 1 золото и 2 серебряные медали.
Всего на счету сборной Украины на данный момент 78 наград – 21 золото, 26 серебряных и 32 бронзовых.
Сегодня за медали будут бороться еще четыре украинских параатлета.
Популярное сейчас
- "Своей преданностью мы ошеломили украинцев в Праге". Украина – Албания. Обзор послематчевой албанской прессы
- Ребров: Команды на поле действительно не было
- Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?
- Участница Олимпиады-2024 по легкой атлетике попала в больницу после того, как ее поджег парень
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом