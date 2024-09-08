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Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов берет золото Паралимпиады и приносит Украине 80-ю медаль

Олимпиада
Обновлено

Еще одна победа для Украины

Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов берет золото Паралимпиады и приносит Украине 80-ю медаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Владислав Епифанов завоевал золото Паралимпийских игр-2024. Наш спортсмен в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс VL3" обогнал всех своих конкурентов.

Время Епифанова – 47,49 секунды. Серебро у представителя Великобритании Джека Эйерса (47,87), а ТОП-3 замкнул новозеландец Петер Кован (48,28).

Для Украины это первое золото в гребле на Паралимпиаде-2024. Также Владислав является действующим чемпионом мира по этой дисциплине.

Всего в копилке Украины уже 80 медалей – 22 золота, 27 серебряных и 32 бронзовых.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 14:43
учитесь основная сборная у паралимпийцах 80 медалей
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 14:43
учитесь основная сборная у паралимпийцах 80 медалей
Ответить
0
0

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