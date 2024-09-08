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Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов берет золото Паралимпиады и приносит Украине 80-ю медаль
Еще одна победа для Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Владислав Епифанов завоевал золото Паралимпийских игр-2024. Наш спортсмен в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс VL3" обогнал всех своих конкурентов.
Время Епифанова – 47,49 секунды. Серебро у представителя Великобритании Джека Эйерса (47,87), а ТОП-3 замкнул новозеландец Петер Кован (48,28).
Для Украины это первое золото в гребле на Паралимпиаде-2024. Также Владислав является действующим чемпионом мира по этой дисциплине.
Всего в копилке Украины уже 80 медалей – 22 золота, 27 серебряных и 32 бронзовых.
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