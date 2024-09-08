Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов берет золото Паралимпиады и приносит Украине 80-ю медаль

Украинский спортсмен Владислав Епифанов завоевал золото Паралимпийских игр-2024. Наш спортсмен в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс VL3" обогнал всех своих конкурентов.

Время Епифанова – 47,49 секунды . Серебро у представителя Великобритании Джека Эйерса (47,87), а ТОП-3 замкнул новозеландец Петер Кован (48,28).

Для Украины это первое золото в гребле на Паралимпиаде-2024. Также Владислав является действующим чемпионом мира по этой дисциплине.