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Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Мажула – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024
Медали в последний день
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала серебро Паралимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс KL1" финишировала второй.
Время Мажулы – 52,87 секунды. Золото у представительницы Чили Катарины Воллерман (51,95), а ТОП-3 замкнула немка Эдина Мюллер (53,13).
Марина уже брала медаль на Паралимпиаде-2020 – у украинки тогда также было серебро.
Всего в копилке нашей команды уже 79 медалей – 21 золото, 27 серебряных и 32 бронзовых.
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