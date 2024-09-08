Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Мажула – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024

Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала серебро Паралимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс KL1" финишировала второй.

Время Мажулы – 52,87 секунды . Золото у представительницы Чили Катарины Воллерман (51,95), а ТОП-3 замкнула немка Эдина Мюллер (53,13).

Марина уже брала медаль на Паралимпиаде-2020 – у украинки тогда также было серебро.