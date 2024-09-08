  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Мажула – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Мажула – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024

Олимпиада
Обновлено

Медали в последний день

Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Мажула – вице-чемпионка Паралимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марина Мажула завоевала серебро Паралимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ, 200 метров, класс KL1" финишировала второй.

Время Мажулы – 52,87 секунды. Золото у представительницы Чили Катарины Воллерман (51,95), а ТОП-3 замкнула немка Эдина Мюллер (53,13).

Марина уже брала медаль на Паралимпиаде-2020 – у украинки тогда также было серебро.

Всего в копилке нашей команды уже 79 медалей – 21 золото, 27 серебряных и 32 бронзовых.

По теме
yellow-arrow
Украина завершила Паралимпийские игры-2024 на седьмом командном месте
yellow-arrow
Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов берет золото Паралимпиады и приносит Украине 80-ю медаль
yellow-arrow
Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпийских игр-2024
Паралимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости