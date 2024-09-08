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Украина завершила Паралимпийские игры-2024 на седьмом командном месте

Олимпиада

Очень мощное выступление от наших спортсменов

Украина завершила Паралимпийские игры-2024 на седьмом командном месте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 сентября, официально завершаются Паралимпийские игры-2024. Наша команда уже завоевала 80 медалей и имеет шанс взять еще одну награду – в 16:35 последний украинец начнет борьбу за награды. Антон Крюков выступит в паверлифтинге.

Однако уже сейчас можно сказать, что наша команда в итоге финишировала седьмой на главных играх четырехлетия. Украинцы добыли 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых награды.

Идущая восьмой сборная Франции точно не обгонит нашу команду, имея в своем активе 19 золотых медалей. Однако и Италию, которая имеет 24 золотых награды и идет шестой, мы также уже не догоним.

По общему количеству медалей Украину замкнет ТОП-5 Паралимпиады-2024. По рейтингу для нашей страны хуже были только Игры в Атланте-1996 (44 место) и Сиднее-2000 (35 позиция). Однако по общему количеству наград эта паралимпиада четвертая для нашей команды.

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