Мужская сборная Германии по биатлону получит золото Олимпиады-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиян относительно решения комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая в 2020 году признала российских спортсменов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову виновными в нарушении антидопинговых правил в сезоне-2013/14. Об этом говорится в сообщении на сайте IBU.

Ранее в пробах российских биатлонистов обнаружили следы запрещенных веществ (у Устюгова - оксандролон, а у Слепцовой - остарин). Спортсмены подали апелляцию, которую позже CAS отклонил, поэтому их результаты в сезоне-2013/14 аннулировали, в том числе зимние Олимпийские игры-2014, состоявшиеся в Сочи. Из-за этой дисквалификации свои золотые награды потеряет мужская сборная России, где кроме Устюгова, также соревновались Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Новыми олимпийскими чемпионами станут серебряные призеры эстафеты - немцы. Тогда четверку представляли Эрик Лессер, Даниэль Бём, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Сборная Австрии в составе Кристофа Зуманна, Даниэля Мезотича, Симона Эдера и Доминика Ландертингера получат серебряные награды, а норвежская четверка (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Уле Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен) - бронзовые медали.