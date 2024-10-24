Абраменко подтвердил факт завершения карьеры

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко подтвердил слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта о завершении профессиональной карьеры. Слова первого в истории нашего государства обладателя "зимнего золота" цитирует tribuna.ua:

– Хочу уточнить информацию от Вадима Гутцайта о завершении вашей спортивной карьеры. Это правда? Если да, какой деятельностью планируете заниматься дальше?

– Да, с мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины, – сказал Абраменко.