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Абраменко подтвердил факт завершения карьеры

Олимпиада
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Абраменко подтвердил факт завершения карьеры

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко подтвердил слова главы НОК Украины Вадима Гутцайта о завершении профессиональной карьеры. Слова первого в истории нашего государства обладателя "зимнего золота" цитирует tribuna.ua:

– Хочу уточнить информацию от Вадима Гутцайта о завершении вашей спортивной карьеры. Это правда? Если да, какой деятельностью планируете заниматься дальше?

– Да, с мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины, – сказал Абраменко.

Напомним, ранее Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины.

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