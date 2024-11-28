Вице-президент МОК: Париж поднял интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хэвертс заявила, что Олимпиада-2024 в Париже (Франция) повысила интерес к Играм.

Напомним, что ОИ-2028 состоятся в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля.

"Лос-Анджелес — это место фантазии. И когда мир смотрит на этот город, он ожидает, что будет в восторге. Париж поднял глобальный интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту, что является чем-то действительно историческим", — приводит слова функционера Inside the Games.