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Вице-президент МОК: Париж поднял интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту

Олимпиада

Николь Хэвертс высказалась об Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Вице-президент МОК: Париж поднял интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту

paris2024.org

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хэвертс заявила, что Олимпиада-2024 в Париже (Франция) повысила интерес к Играм.

Напомним, что ОИ-2028 состоятся в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля.

"Лос-Анджелес — это место фантазии. И когда мир смотрит на этот город, он ожидает, что будет в восторге. Париж поднял глобальный интерес к Олимпийским и Паралимпийским играм на новую высоту, что является чем-то действительно историческим", — приводит слова функционера Inside the Games.

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