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Чемпионы и призеры Олимпийских игр-2024 провели фотосессию с украинскими военными, не было только одного гимнаста

Олимпиада
Обновлено

Не нужно объяснять кого

Чемпионы и призеры Олимпийских игр-2024 провели фотосессию с украинскими военными, не было только одного гимнаста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские чемпионы и призеры Олимпийских игр-2024 в Париже приняли участие в фотосессии, посвященной Дню Вооруженных Сил Украины.

Среди присутствующих спортсменов фехтовальщицы Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая, Алина Комащук, прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш, гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, борцы Жан Беленюк, Ирина Коляденко, метатель молота Михаил Кохан, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

Единственным, кто не пришел на съемку с героями Украины, был гимнаст Илья Ковтун, который, похоже, активно занимается вопросом смены гражданства.

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