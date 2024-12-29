Просто ужасно: Французские пловцы показали состояние медалей с Олимпиады в Париже. Фото

В социальных сетях французские пловцы Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар, завоевавшие бронзу в заплыве 4 по 100 метров, пытались показать, каково состояние их медалей главных игр четырехлетия, состоявшихся в этом году в Париже.

"Крокодиловая кожа", - написал Секки в подписи к изображению, на котором медаль явно видна потертой.

"Париж 1924 года", - написал Бруар с ироническим тоном.

Напомним, что это не первое замечание по качеству медалей от спортсменов. Ранее фигурист Найджа Хьюстон также выражал недовольство состоянием своей награды.

???????? Paris 1924 pic.twitter.com/WzfoV3ECQt — Yohann Ndoye Brouard (@yohann_2911) December 28, 2024