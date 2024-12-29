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Просто ужасно: Французские пловцы показали состояние медалей с Олимпиады в Париже. Фото
Некачественный металл
Getty Images/Global Images Ukraine
В социальных сетях французские пловцы Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар, завоевавшие бронзу в заплыве 4 по 100 метров, пытались показать, каково состояние их медалей главных игр четырехлетия, состоявшихся в этом году в Париже.
"Крокодиловая кожа", - написал Секки в подписи к изображению, на котором медаль явно видна потертой.
"Париж 1924 года", - написал Бруар с ироническим тоном.
Напомним, что это не первое замечание по качеству медалей от спортсменов. Ранее фигурист Найджа Хьюстон также выражал недовольство состоянием своей награды.
???????? Paris 1924 pic.twitter.com/WzfoV3ECQt— Yohann Ndoye Brouard (@yohann_2911) December 28, 2024
Pas la médaille de bronze de Clement Secchi qui s’écaille ????????#Paris2024 pic.twitter.com/Dv7YOVxLMN— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 27, 2024
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