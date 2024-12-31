Хижняк подтвердил подготовку к следующей Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2024 по боксу, серебряный призер 2020 Александр Хижняк рассказал, что проведет еще один цикл подготовки к главным играм четырехлетия. Его слова цитируют Факты ICTV:

"Я горжусь всеми наградами наших украинских спортсменов. Это очень важно, это очень стимулирует всех молодых спортсменов, которые на этом шагу получают самые высокие награды для нашей страны. Все победы на профессиональном ринге, а также на олимпийском ринге среди других видов спорта – очень важны.

Говоря о себе, сейчас мы сосредоточились на подготовке к следующим Олимпийским играм. Работаем планово, но я уверен, что все победы на любом ринге на любом направлении очень важны сейчас для нашей страны, для наших военных и всех нас" – сказал Хижняк.

Напомним, что Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелес (США). Однако программа бокса пока не включена в список Игр.